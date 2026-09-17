Dự án 41.000 tỷ đồng của Vingroup đang được nhắc tới đã chính thức được khởi công vào ngày 16/9 vừa qua.

Ngày 16/9, Tập đoàn Vingroup - doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng giữ chức Chủ tịch HĐQT - với vai trò đại diện liên danh nhà đầu tư đã chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, tên thương mại Vinhomes King Park.

Dự án tọa lạc tại phía Bắc phường Kinh Bắc, có quy mô gần 270 ha và tổng vốn đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những công trình được triển khai trong khuôn khổ chương trình chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh. Theo Báo Đầu tư, chính quyền địa phương đánh giá dự án có vai trò trong việc mở rộng không gian phát triển đô thị, kết nối hạ tầng và khai thác cảnh quan sông Cầu.

Vinhomes King Park chính thức được khởi công vào ngày 16/9 (Ảnh Chủ đầu tư)

Sơ đồ dự án (Ảnh Chủ đầu tư)

Điểm gây chú ý trong quy hoạch không chỉ nằm ở quy mô vốn đầu tư hay số lượng nhà ở. Trong gần 270 ha của toàn dự án, hơn 70 ha được dành cho một quần thể thể thao hiện đại.

Quần thể thể thao rộng hơn 700.000 m² giữa không gian sông nước

Theo thông tin chính thức từ Vingroup, mật độ xây dựng tối đa của Vinhomes King Park chưa đến 20%. Dự án dành hơn 70 ha cho quần thể thể thao, đồng thời bố trí gần 57 ha cây xanh và mặt nước. Như vậy, riêng hai nhóm không gian thể thao và cây xanh - mặt nước đã có tổng diện tích khoảng 127 ha, tương đương gần 47% quy mô toàn dự án nếu tính theo các số liệu được công bố.

Tuy nhiên, ở thời điểm khởi công, chủ đầu tư mới công bố đây là một "quần thể thể thao hiện đại", chưa nêu chi tiết số lượng sân bãi hay từng bộ môn sẽ được bố trí bên trong.

Điểm đặc biệt là không gian thể thao này không đứng tách biệt khỏi cảnh quan tự nhiên. Chủ đầu tư cho biết, Vinhomes King Park có hai mặt tiếp giáp sông Cầu và ôm trọn bán đảo Hòa Long. Toàn bộ khu vực bán đảo được định hướng trở thành không gian sinh thái và thể dục thể thao, kết nối với hệ thống hồ cảnh quan, công viên và những tuyến cây xanh liên khu, tạo thành một mạch cảnh quan xuyên suốt khu đô thị.

Bán đảo Hòa Long vì vậy trở thành một trong những điểm đáng chú ý về địa hình của dự án. Thay vì tạo một khu thể thao thuần túy giữa các khối công trình, quy hoạch được giới thiệu theo hướng đưa các hoạt động rèn luyện, vui chơi vào không gian sông nước và cây xanh sẵn có.

Bán đảo Hòa Long hiện tại (Ảnh Nhịp sống thị trường)

Ảnh phối cảnh quần thể quể thao cùng cây xanh, mặt hồ nước tại Vinhomes King Park được tạo bởi AI

Bên ngoài quần thể thể thao, khu đô thị còn được quy hoạch nhiều loại hình nhà ở. Theo công bố của chủ đầu tư, các sản phẩm gồm nhà liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư.

Hệ tiện ích đi kèm cũng khá đa dạng, gồm hạ tầng thể dục thể thao, phòng khám, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, công viên và các không gian công cộng. Báo Đầu tư cho biết dự án còn có cơ sở y tế với phòng khám Vinmec, hệ thống trường học các cấp cùng những không gian sinh hoạt cộng đồng.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes, cho biết dự án được kỳ vọng bổ sung hạ tầng nhà ở, dịch vụ và không gian công cộng cho khu vực phía Tây Bắc. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải nhấn mạnh yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định về xây dựng, đất đai và môi trường trong quá trình triển khai.

Đến Bắc Ninh, du khách có thể kết hợp khám phá đâu?

Vinhomes King Park hiện mới bước vào giai đoạn khởi công nên chưa phải một điểm tham quan. Tuy nhiên, vị trí dự án nằm trong không gian văn hóa Kinh Bắc, gần những địa danh gắn với Quan họ và lịch sử địa phương.

Đáng chú ý là khu Viêm Xá - Thủy tổ Quan họ, thuộc khu vực Hòa Long. Theo thông tin của Thành ủy Bắc Ninh, đây là nơi có Đền thờ Vua Bà - Thủy tổ Quan họ; địa phương từng xây dựng định hướng phát triển các trải nghiệm như nghe và học hát Quan họ, thử trang phục Quan họ, ẩm thực, trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa cộng đồng. Bắc Ninh cũng là nơi có 31/44 làng Quan họ gốc của tỉnh theo thống kê được địa phương công bố.

Ảnh Báo Bắc Ninh

Một điểm khác có thể kết hợp trong hành trình là Đền Bà Chúa Kho. Địa phương từng đặt mục tiêu tăng kết nối giữa khu Thủy tổ Quan họ và Đền Bà Chúa Kho, đồng thời đầu tư hạ tầng, không gian trình diễn nghệ thuật dân gian và các dịch vụ phục vụ khách tham quan.