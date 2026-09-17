Miền Bắc mưa lớn trước khi đón những ngày thu nắng đẹp

Ngày và đêm nay (17/9), miền Bắc, tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Từ ngày mai, mưa giảm. Sau đó, miền Bắc sẽ trải qua những ngày thu đẹp, trời ít mưa, nắng nhẹ.

Đêm qua và sáng sớm nay (17/9), khu vực Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong đó mưa to nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An.

Chỉ tính riêng từ 19h ngày 16/9 đến 3h ngày 17/9 có nơi trên 130mm như trạm Cầu Diễn (Hà Nội) 133.8mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 152.8mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 151mm.

Dự báo từ sáng sớm 17/9 đến hết đêm 17/9, trọng tâm mưa sẽ tập trung tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam Phú Thọ (Hòa Bình cũ) với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 130mm.

Hà Nội, Bắc Ninh, khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên và phía Bắc Phú Thọ ngày và đêm nay cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 90mm.

Mưa ngập tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội sáng sớm nay (17/9) sau trận mưa rất lớn. Ảnh: Minh Quân

Ngoài ra, ngày và đêm 17/9, các nơi khác ở Bắc Bộ, Hà Tĩnh và Quảng Trị cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần. Sau đó, khu vực miền Bắc sẽ có những ngày thu đặc trưng với nắng nhẹ, gió mát.

Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và tối 17/9 ở Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 18-21/9, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to.