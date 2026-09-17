Một doanh nghiệp chuẩn bị làm 4 bến cảng 45.000 tỷ đồng tại Hải Phòng, khởi công ngay trong năm nay

Dự án được chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đến năm 2030, CTCP Đầu tư Cảng Lạch Huyện dự kiến triển khai bến số 9 và 10. Hai bến số 11 và 12 được đầu tư trong giai đoạn 2031-2035. Doanh nghiệp cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để có thể khởi công trong năm 2026.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được lấy ý kiến tham vấn, CTCP Đầu tư Cảng Lạch Huyện đang chuẩn bị đầu tư cụm bến số 9, 10, 11 và 12 tại khu bến Lạch Huyện, Hải Phòng, với tổng vốn dự kiến gần 45.704 tỷ đồng.

Dự án nằm tại đặc khu Cát Hải, trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, dọc bờ Tây luồng hàng hải quốc gia Hải Phòng, đoạn Lạch Huyện. Vị trí này nằm tiếp nối hệ thống bến container hiện hữu và đang được phát triển tại cửa ngõ hàng hải quốc tế Hải Phòng.

Theo hồ sơ ĐTM, khu vực dự án có phía Đông giáp vùng nước trước bến và luồng hàng hải; phía Tây giáp đê chắn cát hiện hữu và quỹ đất hậu phương cảng; phía Bắc giáp khu bến số 7, 8, còn phía Nam hướng ra biển Đông.

Khu vực xây dựng thuộc vùng nước tương đối kín, được che chắn bởi đảo Cát Bà, đảo Cát Hải cùng hệ thống đê chắn sóng, chắn cát của khu bến Lạch Huyện. Xung quanh dự án không có khu dân cư, công trình tôn giáo, văn hóa hay di tích lịch sử. Khu dân cư gần nhất là tổ dân phố Đô Lương, cách ranh giới dự án khoảng 4,5 km về phía Tây Bắc.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 146,2 ha đất và mặt nước. Quy mô chính gồm 4 bến container có tổng chiều dài 1.800 m, tương đương khoảng 450 m mỗi bến, đủ khả năng tiếp nhận tàu container sức chở từ 12.000 đến 18.000 TEU.

Ngoài các bến chính, chủ đầu tư còn dự kiến xây dựng khoảng 400 m bến sà lan để phục vụ hoạt động gom, rút hàng bằng đường thủy nội địa. Hệ thống thiết bị bốc xếp và khai thác cảng cũng sẽ được đầu tư đồng bộ. Khi hoàn thành toàn bộ, công suất thông qua của 4 bến được kỳ vọng đạt khoảng 4,3 triệu TEU mỗi năm.

Tổng mức đầu tư sau thuế của dự án gần 45.704 tỷ đồng. Trong cơ cấu vốn, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư dự kiến chiếm 15%, phần còn lại được huy động từ các nguồn khác.

Dự án được chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đến năm 2030, CTCP Đầu tư Cảng Lạch Huyện dự kiến triển khai bến số 9 và 10. Hai bến số 11 và 12 được đầu tư trong giai đoạn 2031-2035. Doanh nghiệp cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để có thể khởi công trong năm 2026.

Nếu được triển khai, các bến 9-12 sẽ nối dài chuỗi cảng container nước sâu tại Lạch Huyện. Hiện bến số 1 và 2 đã đi vào khai thác; bến số 3 và 4 do CTCP Cảng Hải Phòng đầu tư đã được đưa vào vận hành từ giữa năm 2025. Bến số 5 và 6 do Hateco đầu tư cũng đã hoạt động, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải tới 200.000 DWT.

Trong khi đó, bến số 7 và 8 được giao cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư và dự kiến triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

CTCP Đầu tư Cảng Lạch Huyện được thành lập tháng 5/2023, trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải và thuộc hệ sinh thái Xuân Cầu Holdings.

Khi thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.150 tỷ đồng. CTCP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện nắm 95% vốn, ông Nguyễn Vĩnh Hậu sở hữu 3% và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nắm 2%.

Sau một số lần điều chỉnh vốn, đến tháng 8/2026, vốn điều lệ của Cảng Lạch Huyện còn 585 tỷ đồng. Cơ cấu vốn gồm 51% vốn trong nước và 49% vốn nước ngoài. Ông Nguyễn Vĩnh Hậu hiện giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.