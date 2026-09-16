Đại đô thị hơn 41.000 tỷ tại thành phố trẻ nhất Việt Nam: Vingroup cùng góp sức

Điểm nhấn của dự án là định hướng phát triển giữa không gian đô thị và cảnh quan tự nhiên.

Sáng 16/9, tại phường Kinh Bắc (Bắc Ninh), Tập đoàn Vingroup đại diện liên danh nhà đầu tư tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1. Dự án này có tên thương mại Vinhomes King Park.

Chủ đầu tư dự án là liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cuộc Sống Mới và Công ty cổ phần Phú Thọ Land.

Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1 có vị trí, vai trò quan trọng trong tổng thể phát triển đô thị của tỉnh. Việc triển khai dự án phù hợp với định hướng quy hoạch, góp phần kết nối đồng bộ hạ tầng đô thị, khai thác tiềm năng cảnh quan khu vực sông Cầu và mở rộng không gian phát triển mới cho địa phương.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Theo hồ sơ dự án, Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1 có quy mô gần 270 ha, quy mô dân số khoảng 31.500 người, tổng vốn đầu tư trên 41.000 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch đồng bộ với các khu nhà ở thấp tầng, nhà ở chung cư hỗn hợp, công trình thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, cây xanh, mặt nước cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

Điểm nhấn của dự án là định hướng phát triển giữa không gian đô thị và cảnh quan tự nhiên. Toàn khu dành gần 57 ha cho cây xanh, mặt nước; hơn 70 ha phát triển quần thể thể dục, thể thao; hệ thống công viên, hồ cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng được bố trí đồng bộ. Mật độ xây dựng toàn khu dưới 20%, hướng tới hình thành môi trường sống xanh, thoáng và bền vững.

Dự án được quy hoạch với các loại hình sản phẩm đa dạng gồm biệt thự, nhà liền kề, căn hộ chung cư, kết hợp hệ thống tiện ích như trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, công viên và các khu vực thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Khu đô thị được chia thành 3 khu vực, gồm A1, A2 và A3. Trong đó, khu A1 dự kiến có 1.556 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng cùng 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng.

Khu A2 có quy mô lớn hơn với 2.217 căn liền kề, 352 căn biệt thự và 4 lô chung cư hỗn hợp cao tối đa 31 tầng.

Khu A3 dự kiến bố trí 97 căn liền kề cùng 2 lô đất hỗn hợp xây dựng công trình dịch vụ cao tối đa 30 tầng.

Như vậy, riêng nhóm sản phẩm thấp tầng, dự án dự kiến cung cấp khoảng 4.222 căn liền kề và biệt thự. Thời gian xây dựng dự kiến 6 năm kể từ khi được bàn giao đất.

Phối cảnh tổng thể dự án cho thấy các khu nhà ở được bố trí cùng hệ thống cây xanh, mặt nước, công trình công cộng và khu thể thao.

Ngày 20/9 tới đây, Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh sẽ chính thức có hiệu lực. Như vậy, với Nghị quyết này, Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất cả nước và là thành phố trực thuộc Trung ương trẻ thứ 9 của Việt Nam.

Theo định hướng phát triển, Bắc Ninh được xây dựng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực tăng trưởng chủ yếu. Địa phương định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, hình thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.