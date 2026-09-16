Doanh nghiệp sở hữu Watersilk, CleverUp, Giấy Bãi Bằng và đơn vị liên quan bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt vi phạm

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại khu vực Tây Nguyên của CTCP Tập đoàn Tân Mai và Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO), đơn vị sở hữu các thương hiệu Watersilk, CleverUp, Giấy Bãi Bằng.

Ảnh minh họa AI.

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Theo kết luận, trên địa bàn Tây Nguyên, Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) có một đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Giấy Miền Nam, do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, VINAPACO còn nắm giữ 22,73% vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng chỉ ra nhiều tồn tại liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất tại các doanh nghiệp này.

Đối với VINAPACO, Thanh tra Chính phủ cho biết Hội đồng thành viên chậm ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ hoạt động của Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam theo quy định, thiếu kiểm tra phương án sử dụng đất và cho phép khai thác một số diện tích rừng chưa đúng chỉ đạo của Chính phủ.

UBND tỉnh Kon Tum và các cơ quan chuyên môn tại địa phương cũng bị chỉ ra thiếu sót khi ban hành văn bản giao đất tạm thời nhưng không tiến hành bàn giao đất tại thực địa, đồng thời ký hợp đồng thuê đất khi chưa có quyết định cho thuê đất chính thức.

Tại Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam, doanh nghiệp sử dụng 1.266,58 ha đất tại tỉnh Kon Tum vào mục đích trồng rừng nhưng không đăng ký với cơ quan nhà nước theo quy định. Công ty cũng chưa thực hiện rà soát đất đai làm cơ sở lập phương án sử dụng đất theo quy định.

Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra việc ký hợp đồng giao khoán tại Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam có trường hợp không đúng đối tượng, không có biên bản giao nhận, không thể hiện tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; không có phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, định mức giao khoán theo quy định.

Một số hợp đồng giao khoán không đúng mẫu ban hành kèm theo quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc trồng cây cao su không đúng mục đích, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai trên địa bàn Tây Nguyên còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát, không nắm rõ ranh giới đối với phần diện tích được giao, cho thuê quản lý, sử dụng.

Một số diện tích đất thu hồi chậm được đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Tình trạng giao khoán không có đất sản xuất, lấn chiếm đất, trồng rừng trái phép diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Tập đoàn Tân Mai còn hàng nghìn ha đất chưa trồng rừng

Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Thanh tra Chính phủ cho biết doanh nghiệp chưa thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng đất, lập phương án sử dụng đất và xác định rõ diện tích, ranh giới theo quy định.

Kết luận thanh tra nêu tình trạng sử dụng đất còn lỏng lẻo, dẫn đến một số diện tích bị người dân xâm canh, lấn chiếm kéo dài.

Đáng chú ý, một số diện tích đất được thuê nhưng chưa được đưa vào trồng rừng. Tại Đắk Lắk, diện tích chưa trồng rừng là 1.553,4 ha. Tại Đắk Nông, diện tích này là 808,17 ha và tại Lâm Đồng là 69,3 ha.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai chưa thực hiện các thủ tục nghĩa vụ tài chính đối với 97,5 ha đất tại huyện Bảo Lâm và 560,55 ha tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm đối với các hạn chế, thiếu sót, vi phạm thuộc Bộ Công Thương, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam; Chủ tịch, Giám đốc Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo xử lý, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vi phạm; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan.

Đối với Tổng công ty Giấy Việt Nam, cơ quan thanh tra yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với Chủ tịch, Giám đốc Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam và các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam được yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý, khắc phục triệt để các hạn chế, thiếu sót, vi phạm; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ, phát triển rừng.

Doanh nghiệp này cũng phải rà soát, lập phương án sử dụng đất, xác định rõ ranh giới, diện tích đang sử dụng; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các diện tích đất liên quan tại Lâm Đồng và triển khai trồng rừng đối với diện tích đất chưa đưa vào sử dụng.