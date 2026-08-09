PNJ công bố thông tin bất thường sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

PNJ cho biết đã nộp bổ sung gần 10 tỷ đồng thuế GTGT cùng hơn 973 triệu đồng tiền chậm nộp từ tháng 11/2025, trước thời điểm Thanh tra Chính phủ công bố thông báo kết luận thanh tra.

Ngày 9/8, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin bất thường liên quan đến Thông báo số 2777/TB-TTCP ngày 8/8/2026 của Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng.

Nội dung PNJ công bố tập trung vào nghĩa vụ nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng được nêu tại kết luận thanh tra.

Theo doanh nghiệp, vào tháng 9/2025, PNJ đã chủ động rà soát và xác định số thuế GTGT cần nộp bổ sung cho giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2025 là 9,999 tỷ đồng.

Đến ngày 11/11/2025, PNJ thực hiện kê khai và nộp bổ sung toàn bộ số thuế trên cho các năm 2023, 2024 và 2025. Ngoài khoản thuế gần 10 tỷ đồng, doanh nghiệp cũng nộp thêm 973,4 triệu đồng tiền chậm nộp.

Như vậy, tổng số tiền thuế GTGT và tiền chậm nộp mà PNJ thực hiện trong đợt này vào khoảng 10,97 tỷ đồng.

Một ngày sau, ngày 12/11/2025, PNJ cho biết đã báo cáo đầy đủ nội dung này tới Đoàn Thanh tra Chính phủ. Việc doanh nghiệp triển khai nộp bổ sung cũng được Đoàn thanh tra ghi nhận tại biên bản thanh tra cùng ngày.

PNJ khẳng định đến nay doanh nghiệp đã thực hiện việc nộp bổ sung thuế GTGT theo quy định pháp luật và yêu cầu tại kết luận thanh tra.

Trong văn bản công bố ngày 9/8, PNJ cũng đưa ra một con số đáng chú ý về nghĩa vụ với ngân sách. Theo đó, tổng số thuế PNJ và các công ty con trong tập đoàn đã nộp trong ba năm 2023, 2024 và 2025 đạt hơn 5.893 tỷ đồng.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo số 2777/TB-TTCP, trong đó xác định PNJ và một số doanh nghiệp vàng có sai sót trong việc xác định giá vốn hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế và phải nộp bổ sung đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý.