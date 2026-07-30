PNJ bất ngờ lỗ gần 300 tỷ quý 2, nắm 4.000 tỷ tiền mặt trước biến cố kim cương

Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn của PNJ tính đến cuối quý 2 vào khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần gần 8.500 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 430 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ vẫn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu từ vàng 24K. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp suy giảm do tỷ trọng doanh thu từ vàng 24K - dòng sản phẩm có biên lợi nhuận thấp hơn mảng bán lẻ trang sức tăng lên đáng kể, làm thay đổi cơ cấu doanh thu và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận chung.

Trong khi đó, chi phí bán hàng hợp nhất giảm 12% so với cùng kỳ nhờ hoạt động kinh doanh vàng 24K không phát sinh nhiều chi phí bán hàng trực tiếp. Đồng thời, công ty tiếp tục triển khai các chương trình tối ưu chi phí trong quý 2/2026.

Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 422% so với cùng kỳ, chủ yếu do PNJ trích lập khoản dự phòng ước tính khoảng 865,5 tỷ đồng liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

Doanh nghiệp cho biết khoản dự phòng này được xác định trên cơ sở các thông tin và giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính, bao gồm: (1) giá trị kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; (2) giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá và (3) mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính đối với từng nhóm kích thước kim cương.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 25.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.184 tỷ đồng, lần lượt tăng 49% và 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của PNJ ở mức hơn 21.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu đến từ khoản tiền gửi ngắn hạn với số dư gần 3.400 tỷ đồng tại thời điểm 30/6, tăng hơn 1.300 tỷ so với đầu năm. Tính cả tiền và tương đương tiền, PNJ nắm giữ lượng tiền mặt khoảng 4.000 tỷ trước khi biến cố kim cương xảy ra vào đầu tháng 7.

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, PNJ cho biết trong 20 ngày đầu tháng 7, nhu cầu bán lại trang sức kim cương tăng mạnh. Công ty đã chi 5.900 tỷ đồng mua lại tất cả sản phẩm. Trong giai đoạn này, PNJ ghi nhận tổng doanh thu khoảng 1.588 tỷ đồng. Như vậy, doanh số thu mua lại các sản phẩm của PNJ trong 3 tuần lớn gấp 3,7 lần bán ra.

Trước đó, PNJ bắt đầu gặp khủng hoảng sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) bị khởi tố vì liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương đầu tháng 7. Sau đó vài ngày, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị, khẳng định lượng kim cương lậu này không đi vào hệ thống PNJ và sản phẩm doanh nghiệp bán ra đều là chính ngạch.