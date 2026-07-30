Khống chế đối tượng chém hai cán bộ công an xã bị thương rồi cố thủ trong nhà gần 3 giờ

Một người đàn ông ở xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị), sau khi vô cớ hành hung một cán bộ công an, đã dùng rựa chém bị thương thêm 2 cán bộ khác khi lực lượng chức năng đến triệu tập làm việc. Đối tượng sau đó cố thủ trong nhà gần 3 giờ trước khi bị khống chế.

Chiều 30/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Diệu (SN 1981, trú thôn Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hoàng) để điều tra về hành vi dùng hung khí tấn công lực lượng công an.

Công an tống đạt các quyết định đối với Trần Hoàng Diệu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 29/7, trên đường đi nhậu về, Diệu gặp Thượng úy Nguyễn Quang Sang, Cảnh sát khu vực Công an xã Vĩnh Hoàng.

Mặc dù không có quen biết hay mâu thuẫn từ trước, Diệu bất ngờ chặn đường, có lời lẽ xúc phạm rồi dùng tay đánh vào mặt Thượng úy Sang. Chưa dừng lại, đối tượng cầm rựa đuổi chém nạn nhân.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hoàng đến nơi ở của Diệu để triệu tập làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà cầm rựa cố thủ trong nhà.

Trong quá trình Thiếu tá Tạ Quang Phong và Đại úy Trần Minh Quang tiếp cận, vận động giao nộp hung khí, Diệu bất ngờ lao ra chém nhiều nhát khiến cả hai cán bộ công an bị thương rồi quay vào nhà khóa cửa cố thủ.

Trần Hoàng Diệu tại cơ quan điều tra.

Trước tính chất manh động của đối tượng, Công an xã Vĩnh Hoàng đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường lực lượng hỗ trợ. Sau gần 3 giờ kiên trì thuyết phục nhưng không có kết quả, khi Diệu cầm rựa lao ra ngoài với ý định tấn công lực lượng chức năng để bỏ trốn, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế, tước hung khí và bắt giữ thành công.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý Trần Hoàng Diệu theo quy định của pháp luật.