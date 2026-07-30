Luật sư Lê Bình Phương: Từ quản trị thương hiệu quốc tế đến nghề luật

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Luật sư Lê Bình Phương (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) hiện điều hành Công ty Luật TNHH Tình & Lý tại TP. Hồ Chí Minh. Anh tập trung vào mảng pháp lý đất đai, bên cạnh các lĩnh vực dân sự khác như hôn nhân gia đình và thừa kế.

Trước khi hành nghề luật, anh có hơn hai mươi năm làm quản trị thương hiệu và điều hành doanh nghiệp.

Nền tảng kép: luật và kinh doanh

Luật sư Lê Bình Phương tốt nghiệp cử nhân luật, thời sinh viên học song song hai trường Đại học Luật và Đại học Kinh tế. Sau khi ra trường, anh làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia: bắt đầu ở AkzoNobel với vai trò quản lý thương hiệu, sau đó là Procter & Gamble Việt Nam, nơi anh quản lý nhãn hàng Pantene và nhận một số giải thưởng của ngành hàng tiêu dùng. Anh giành học bổng toàn phần chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại University of Connecticut (Hoa Kỳ), trường thuộc nhóm 30 trường kinh doanh hàng đầu nước Mỹ, với các kỳ thực tập tại General Electric và Covidien. Sau khi tốt nghiệp, anh đảm nhận vị trí quản lý thương hiệu khu vực tại Unilever châu Á, trụ sở Singapore, phụ trách các dự án kinh doanh tại Đông Nam Á, Úc và Ấn Độ, rồi về nước sáng lập doanh nghiệp riêng chuyên xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Úc, Nhật và châu Âu.

Trong suốt quá trình kinh doanh, anh thường xuyên làm việc với các vấn đề pháp lý: đàm phán hợp đồng quốc tế, quản trị tuân thủ, xử lý các vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp. Anh hoàn tất khóa đào tạo luật sư tại Học viện Tư pháp trước khi gia nhập Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh và thành lập công ty luật của riêng mình. "Với tôi, hành nghề luật sư là điểm hội tụ của những gì tôi đã học và đã làm, từ luật, kinh tế đến kinh nghiệm thương trường", anh nói.

Chọn mảng đất đai

Trong các lĩnh vực hành nghề, anh dành nhiều thời gian nhất cho pháp lý đất đai. Đây là mảng có hồ sơ phức tạp: một thửa đất có thể gắn với nhiều loại giấy tờ được lập ở các thời kỳ khác nhau, số liệu đo vẽ giữa các giai đoạn không phải lúc nào cũng thống nhất, và nhiều gia đình gặp khó khi tự xử lý. "Việc dễ thì nhiều người làm được rồi. Còn những gia đình ôm bộ hồ sơ phức tạp đi nhiều nơi không ai nhận, họ mới là người cần luật sư nhất", anh giải thích lý do chọn mảng này.

Theo anh, nhu cầu ở mảng này đến từ những việc rất đời thường: cha mẹ muốn hoàn tất giấy tờ để yên tâm chia tài sản cho con, gia đình cần sổ để thế chấp vay vốn làm ăn, người mua muốn chắc chắn về pháp lý trước khi xuống tiền. Nhà đất thường chiếm phần lớn tài sản của một gia đình Việt, trong khi giấy tờ của nhiều bất động sản lại chưa được các thế hệ trước hoàn thiện đầy đủ.

Các việc anh và cộng sự thường xuyên xử lý gồm: cung cấp dịch vụ pháp lý về yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những thửa đất gia đình đã sử dụng lâu năm; xử lý những hồ sơ bất động sản có nguồn gốc phức tạp, có tranh chấp; xử lý yêu cầu chia di sản thừa kế đối với bất động sản chưa có giấy chứng nhận... Cách làm việc của anh với mỗi hồ sơ gồm nhiều bước: nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa, gặp những người cao tuổi hiểu rõ nguồn gốc thửa đất, làm việc với các cơ quan chức năng để đối chiếu thông tin. "Muốn hiểu đầy đủ một hồ sơ thì phải chịu khó đi, chịu khó hỏi và chịu khó nghe", anh cho biết.

Cách tiếp cận công việc

Anh cho biết kinh nghiệm kinh doanh mang lại cho anh hai thói quen trong nghề luật. Thứ nhất, khi gặp hồ sơ khó, anh thử nhiều hướng tiếp cận khác nhau thay vì dừng ở phương án đầu tiên. Thứ hai, anh phân tích sự việc từ vị trí của tất cả các bên liên quan, không chỉ từ phía thân chủ. "Kinh doanh dạy tôi rằng thỏa thuận bền là thỏa thuận các bên đều chấp nhận được. Làm nghề luật, tôi giữ nguyên tắc đó: ưu tiên giải pháp hài hòa được lợi ích để các bên đều đi tiếp được", anh nói.

Anh cũng giữ nguyên tắc theo đuổi công việc đến khi có kết quả sau cùng. "Vụ việc càng khó càng phải bám sát, vì phía sau mỗi bộ hồ sơ là một gia đình đang chờ. Còn phương án chưa thử thì chưa dừng lại", anh nói.

Để các nguyên tắc trên được duy trì ổn định khi lượng hồ sơ tăng lên, công ty của anh chú trọng ứng dụng công nghệ vào công việc: số hóa hồ sơ, xây dựng hệ thống tra cứu nội bộ và sử dụng các công cụ mới để rút ngắn thời gian nghiên cứu. Theo anh, việc này giúp luật sư dành được nhiều thời gian hơn cho phần việc quan trọng nhất: làm việc trực tiếp với khách hàng.

Công việc hiện tại

Hiện phần lớn khách hàng của công ty luật đến qua giới thiệu của khách hàng cũ. Ngoài công việc chuyên môn, anh duy trì các bài viết về những vấn đề pháp lý thường gặp trên trang lebinhphuong.com, viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu cho người không học luật. Về định hướng, anh cho biết muốn xây dựng công ty thành địa chỉ tin cậy cho các gia đình trong những việc pháp lý quan trọng, đồng thời đào tạo đội ngũ luật sư trẻ theo cách làm việc kĩ lưỡng mà anh áp dụng.