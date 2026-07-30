Tối qua - 29/7, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 1 máy bay hiếm gặp hạ cánh

Máy bay này là máy bay gì mà lại hiếm gặp ở Việt Nam?

Theo dữ liệu của Flightradar24, máy bay mang số đăng bạ RA-76950 thực hiện chuyến bay VI7996 từ sân bay quốc tế Novosibirsk Tolmachevo, Nga đến TP.HCM. Tàu bay cất cánh lúc 3h19 UTC và hạ cánh lúc 11h33 UTC ngày 29/7, tương đương khoảng 18h33 theo giờ Việt Nam. Thời gian bay thực tế là 8 giờ 14 phút.

Một ngày trước đó, RA-76950 bay từ Mineralnye Vody đến Novosibirsk, cũng với số hiệu VI7996. Dữ liệu công khai vì thế ghi nhận hành trình gần nhất của máy bay là Mineralnye Vody – Novosibirsk – TP.HCM.

RA-76950 thuộc dòng Il-76TD-90VD, máy bay vận tải hàng hóa dân dụng do Volga-Dnepr Airlines khai thác. Dù được phát triển từ dòng Il-76 có nguồn gốc vận tải quân sự, chiếc máy bay xuất hiện tại Tân Sơn Nhất không phải máy bay chở khách hay tàu bay quân sự, mà là phương tiện thương mại chuyên thực hiện các chuyến vận chuyển hàng hóa thuê bao.

Theo hồ sơ Planespotters, RA-76950 được bàn giao cho Volga-Dnepr vào tháng 5/2006, mang tên “Vladimir Kokkinaki” và sử dụng bốn động cơ PS-90A-76. Đây là chiếc Il-76TD-90VD đầu tiên thuộc chương trình hiện đại hóa mà hãng đưa vào đội bay.

“Nhà kho biết bay” có thể chở 50 tấn hàng

Theo thông số chính thức của Volga-Dnepr, Il-76TD-90VD có trọng lượng cất cánh tối đa 195 tấn, tải trọng hàng hóa tối đa 50 tấn. Khoang hàng dài khoảng 20 m, rộng 3,4 m và cao 3,45 m. Máy bay đạt tốc độ hành trình khoảng 750 km/h, có thể bay khoảng 4.000 km khi mang tải trọng lớn.

Điểm đặc biệt của dòng máy bay này nằm ở khả năng bốc xếp tương đối độc lập. Phía đuôi tàu bay có cửa khoang hàng lớn và hệ thống đường dốc, cho phép phương tiện bánh lốp tự chạy vào bên trong. Máy bay còn được trang bị hai tời điện cùng bốn pa lăng, có thể phối hợp nâng một kiện hàng nặng tới 12 tấn.

Nhờ thiết kế trên, Il-76TD-90VD phù hợp để chuyên chở máy móc công nghiệp, thiết bị dầu khí, linh kiện hàng không – vũ trụ, phương tiện chuyên dụng, hàng cứu trợ hoặc những kiện hàng có kích thước khó đưa lên máy bay chở hàng thông thường.

Phiên bản TD-90VD được trang bị động cơ và hệ thống điện tử hiện đại hơn những chiếc Il-76 thế hệ cũ. Volga-Dnepr cho biết hãng đã khởi xướng chương trình nâng cấp để đáp ứng các yêu cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế về tiếng ồn. Sau khi được hiện đại hóa, Il-76 có thể trở lại nhiều thị trường từng hạn chế phiên bản cũ; tải trọng cũng được nâng lên mức 50 tấn.

Volga-Dnepr tiếp nhận chiếc Il-76TD-90VD đầu tiên năm 2006. Đến năm 2012, chiếc thứ năm đã gia nhập đội bay. Số lượng không lớn là một trong những lý do loại máy bay này thường gây chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sân bay.

Hãng bay chuyên xử lý những kiện hàng “khó”

Volga-Dnepr Airlines được thành lập năm 1990 tại Ulyanovsk, Nga, ban đầu nhằm đưa dòng An-124 vào khai thác thương mại để vận chuyển hàng quá khổ, siêu nặng. Chuyến bay thương mại đầu tiên của hãng được thực hiện vào tháng 8/1991.

Khác với các hãng hàng không chở khách khai thác theo lịch cố định, Volga-Dnepr nổi tiếng với dịch vụ thuê chuyến vận tải hàng đặc biệt bằng các dòng An-124-100/150 và Il-76TD-90VD. Công việc của hãng không chỉ là đưa hàng lên máy bay mà còn có thể bao gồm tư vấn, thiết kế khung bốc xếp riêng, đóng gói, xin phép bay và tổ chức vận chuyển ở hai đầu hành trình.

Các lĩnh vực hãng phục vụ gồm hàng không – vũ trụ, dầu khí, công nghiệp, ôtô, y tế và cứu trợ nhân đạo. Il-76TD-90VD của Volga-Dnepr cũng từng được sử dụng để đưa hàng hóa, nhiên liệu và thiết bị đến những khu vực xa xôi như Bắc Cực, Nam Cực.

Tuy nhiên, RA-76950 không phải lần đầu đến Tân Sơn Nhất. Hình ảnh trên Planespotters và JetPhotos ghi nhận chính chiếc máy bay này đã có mặt tại sân bay TP.HCM vào cuối tháng 6/2016. Vì vậy, cách diễn đạt phù hợp là “hiếm gặp”, thay vì “lần đầu xuất hiện tại Việt Nam”.