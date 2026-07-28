Sân bay Việt Nam lọt top 'sạch nhất thế giới năm 2026' sắp được rót 12.000 tỷ đồng để làm điều này

Sân bay nổi tiếng Việt Nam sẽ được nâng cấp toàn diện bằng số vốn 'khủng'.

Nhằm đáp ứng đà tăng trưởng nhanh chóng của lượng khách quốc tế và hiện thực hóa mục tiêu quy hoạch dài hạn, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đề xuất phương án đầu tư gần 12.000 tỷ đồng triển khai bộ ba dự án hạ tầng trọng điểm tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Sân bay Cam Ranh. Ảnh: ALS

Xây mới nhà ga T1 và mở rộng sân đỗ, nhà ga hàng hóa

Theo phương án báo cáo từ ACV, trọng tâm của gói đầu tư này là dự án xây dựng Nhà ga hành khách T1 mới với tổng kinh phí dự kiến khoảng 10.600 tỷ đồng. Công trình được thiết kế với công suất phục vụ 9 triệu lượt khách/năm. Khi hoàn thành và đưa vào vận hành đồng bộ cùng nhà ga hiện hữu (dự kiến vào tháng 1/2030), tổng năng lực đón tiếp của sân bay Cam Ranh sẽ được nâng lên mức 11 triệu hành khách/năm.

Khu vực sảnh công cộng nhà ga hành khách T2 Cảng HKQT Cam Ranh. Ảnh: ACV

Bên cạnh nhà ga hành khách, hai hạng mục hạ tầng quan trọng khác dự kiến hoàn thành ngay trong năm 2028 bao gồm:

Nhà ga hàng hóa: Công suất thiết kế 50.000 tấn/năm với nguồn vốn khoảng 175 tỷ đồng.

Mở rộng sân đỗ tàu bay: Bổ sung thêm 11 vị trí đỗ mới (nâng tổng số vị trí đỗ toàn sân bay lên 44 vị trí) với tổng mức đầu tư khoảng 1.180 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Cam Ranh còn dành riêng diện tích gần 1,6 ha nằm giữa nhà ga T1 và T3 để đầu tư Nhà ga hàng không chung. Hạng mục này hướng tới phục vụ các dòng máy bay công vụ, chuyên cơ tư nhân, trực thăng cùng các hoạt động bay chuyên dụng.

Sản lượng tăng trưởng mạnh, hướng tới mục tiêu 36 triệu khách

Sự cần thiết của đợt mở rộng này xuất phát từ thực tế khai thác liên tục tăng vọt. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã phục vụ khoảng 4,1 triệu lượt hành khách (trong đó khách quốc tế chiếm gần 2,6 triệu lượt), điều hành hơn 21.500 chuyến bay thương mại và vận chuyển 7.453 tấn hàng hóa.

Ước tính trọn năm 2026, tổng sản lượng thông qua cảng sẽ đạt mốc khoảng 8,3 triệu lượt khách, vượt 45.100 chuyến bay và hơn 15.100 tấn hàng hóa.

Theo quy hoạch hạ tầng hàng không đã được Bộ Xây dựng phê duyệt:

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Tỉnh Khánh Hòa cam kết đồng hành, tháo gỡ mặt bằng

Để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án, ACV đã đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ hoàn thiện nhanh các thủ tục pháp lý về đất đai, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao quỹ đất sạch, đồng thời xem xét các chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa làm việc với ACV. Ảnh: Bảo Anh/UBND tỉnh Khánh Hòa

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành sát sao cùng ACV. Lãnh đạo tỉnh đã giao UBND tỉnh cùng các Sở, ngành liên quan tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các thủ tục thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể. Tỉnh cũng đề nghị ACV chủ động chuẩn bị nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm đưa các hạng mục vào khai thác, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế, du lịch và logistics cho toàn vùng Nam Trung Bộ.