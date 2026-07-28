Công trình thuộc đại dự án hơn 900 nghìn tỷ đồng ở Hà Nội khiến khách Úc ngỡ ngàng: “Bạn đang ở một đất nước phát triển nhanh nhất thế giới”

Khởi công vào cuối năm 2025, công trình này sẽ “về đích” vào năm 2027, đón người dân và du khách

Ethan Kelly là gương mặt quen thuộc với nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam nhờ khả năng nói tiếng Việt cùng các nội dung về văn hóa, cuộc sống tại Việt Nam. Trên mạng xã hội, anh sở hữu gần 3 triệu người theo dõi.

Mới đây, trên tài khoản cá nhân tên Úc Việt, Ethan đăng tải một video hướng máy quay về một công trường rộng lớn ở phía Nam Hà Nội. Trước mắt anh là hàng loạt cần cẩu vươn cao, xe chuyên dụng hoạt động liên tục và những khối kết cấu đồ sộ đang được dựng lên.

Biểu cảm bất ngờ, liên tục quan sát của Ethan nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đi kèm video, anh viết: "Bạn đang ở một đất nước phát triển nhanh nhất thế giới".

Ảnh Ethan

Công trình xuất hiện trong khung hình là Sân vận động Hùng Vương, hạng mục trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic đang được triển khai tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Công trình 135.000 chỗ thuộc đại dự án hơn 925.000 tỷ đồng

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Khu đô thị thể thao Olympic được khởi công ngày 19/12/2025, có diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, trải trên địa bàn 11 xã phía Nam Hà Nội. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.651 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Dự án gồm bốn phân khu, kết hợp không gian đô thị, thể thao, dịch vụ và hệ thống hạ tầng.

Sân vận động Hùng Vương nằm tại phân khu B, được triển khai trên diện tích khoảng 73,3 ha, sức chứa thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi. Công trình được định hướng phục vụ bóng đá, các môn thể thao và những sự kiện văn hóa, giải trí có quy mô lớn.

Nếu hoàn thành đúng thiết kế, công trình sẽ có sức chứa lớn gấp hơn ba lần Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và thuộc nhóm sân vận động lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đây mới là thông số thiết kế; sân chưa hoàn thành nên chưa thể coi là một kỷ lục đã được xác lập.

Toàn cảnh Khu đô thị thể thao Olympic với điểm nhấn là sân vận động Hùng Vương (Ảnh hanoi.gov.vn)

Tại cuộc kiểm tra ngày 13/5/2026, Cổng thông tin điện tử Hà Nội cho biết nhà đầu tư đang tập trung thi công phần móng, dầm sàn, cột bê tông, các tuyến giao thông kết nối, bãi đỗ xe và hạ tầng phụ trợ. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành quần thể sân vận động vào tháng 7/2027.

Đến cuối tháng 6/2026, trang thông tin điện tử xã Dân Hòa đăng tải hình ảnh cho thấy các khối khán đài đã dần hiện rõ. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị vẫn hoạt động tại công trường, phần nào lý giải vì sao quy mô và tốc độ thay đổi của nơi này gây ấn tượng mạnh với Ethan.

Một số hình ảnh về sân vận động đang được gấp rút thi công (Ảnh Văn Đoan/Nhịp sống thị trường)

Người dân từ trung tâm Hà Nội có thể đến khu vực này thế nào?

Sân vận động nằm tại khu vực xã Thượng Phúc và các địa bàn lân cận. Từ trung tâm Hà Nội, người đi ô tô hoặc xe máy có thể tham khảo hướng Giải Phóng – Ngọc Hồi – Quốc lộ 1A, sau đó di chuyển vào khu vực Thường Tín, Thượng Phúc.

Một hướng khác là đi qua Nguyễn Trãi, Hà Đông, Ba La rồi theo trục phía Nam về khu vực dự án. Người đi ô tô cũng có thể tham khảo hướng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, trong khi xe máy không được lưu thông trên tuyến cao tốc này.

Các tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1A và đường trục phía Nam vẫn đang được thi công, hoàn thiện. Trang thông tin điện tử xã Dân Hòa cho biết địa phương đã bàn giao mặt bằng phục vụ ba tuyến đường vào khu sân vận động. Vì vậy, lối tiếp cận thực tế có thể thay đổi theo từng giai đoạn; người đi cần kiểm tra bản đồ và tình hình phân luồng trước khi khởi hành.

Sau khi hoàn thành, người dân và du khách có thể dễ dàng di chuyển bằng đa dạng phương tiện tới sân vận động (Ảnh Văn Đoan/Nhịp sống thị trường)

Đáng chú ý, Sân vận động Hùng Vương hiện vẫn là một đại công trường, chưa phải điểm tham quan. Người dân không nên tự ý vượt rào chắn, đi vào đường công vụ hoặc dừng xe tại khu vực có máy móc hoạt động. Nếu muốn quan sát, quay phim, chụp ảnh, chỉ nên thực hiện từ khu vực công cộng được phép dừng, đỗ.

Nguồn: Ethan Kelly, Báo Điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Hà Nội