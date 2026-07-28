PNJ trải qua 20 ngày chưa từng có: Mua lại lượng hàng trị giá 5.900 tỷ đồng, gấp 3,7 lần doanh thu

Từ 1/7 - 20/7, PNJ cho biết công ty đạt doanh thu gần 1.600 tỷ đồng, trong khi lượng hàng mua lại từ khách lên tới 5.900 tỷ đồng, gấp 3,7 lần doanh thu.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa phát đi thư gửi cổ đông và nhà đầu tư, đề ngày 28/7/2026, hé lộ những con số hiếm khi được doanh nghiệp trang sức niêm yết công bố: giá trị hàng mua lại từ khách hàng trong giai đoạn thị trường biến động.

Theo văn bản do Tổng Giám đốc Phan Quốc Công ký, từ ngày 1/7 - 20/7/2026, PNJ đạt tổng doanh thu 1.588 tỷ đồng, nhưng giá trị hàng mua lại lên tới 5.900 tỷ đồng - gấp gần 3,7 lần doanh thu. Đây là lần đầu tiên PNJ công khai một con số mua lại vượt xa quy mô doanh thu như vậy. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức mà ông Công công bố trong cuộc họp bất thường với báo chí ngày 21/7. Khi đó ông cho biết giá trị hàng mua lại gấp 5 lần doanh thu.

Thông cáo của PNJ cũng cho biết công ty đã rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, từ đó điều chỉnh quy trình thu đổi kể từ ngày 21/7/2026, đồng thời tăng cường khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang các sản phẩm khác trong danh mục thay vì rút tiền mặt.

Kết quả sau 7 ngày triển khai chính sách mới (21/7-27/7), PNJ ghi nhận: Tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, giá trị hàng mua lại giảm mạnh còn 1.162 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ khách hàng lựa chọn chuyển đổi sản phẩm thay vì rút tiền đạt tới 95%. Dòng tiền hoạt động trong giai đoạn này cũng được ghi nhận cải thiện so với đầu tháng 7. Công ty đánh giá khách hàng vẫn duy trì nhu cầu mua sắm nữ trang và gắn kết với thương hiệu, nhưng nhấn mạnh đây mới là kết quả ngắn hạn, cần thêm thời gian theo dõi để đánh giá tính bền vững của xu hướng.

Song song với việc điều chỉnh phương thức thu đổi, PNJ cho biết đã thiết lập cơ chế giám sát với sự tham gia của đơn vị tư vấn độc lập, báo cáo trực tiếp Hội đồng Quản trị nhằm tăng cường kiểm soát và bảo đảm tính bền vững của mô hình vận hành.

Đáng chú ý, ở phần cuối thư, PNJ cho biết hiện vẫn duy trì hạn mức tín dụng chưa sử dụng, đồng thời khẳng định tối ưu chi phí vận hành, quản trị chặt chẽ nguồn vốn và ưu tiên nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa cao điểm cuối năm.

Hiện PNJ chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với các thông tin được “chốt sổ” ngày 30/6/2026, ngay trước khi xảy ra khủng hoảng.

Báo cáo tài chính quý I/2026 của PNJ cho thấy công ty duy trì lượng tiền và tương đương tiền (gồm tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng) hơn 4.500 tỷ đồng, vượt xa mức đầu năm do công ty vừa qua đợt bán hàng mùa tết, mùa lễ Valentine. PNJ cũng là một trong ít doanh nghiệp duy trì tình trạng không vay nợ dài hạn trong suốt nhiều năm. Công ty chỉ vay nợ ngắn hạn, là những khoản nợ vay hoạt động kinh doanh trong kỳ.