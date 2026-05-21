"Siêu dự án" sân bay 5 sao, trị giá gần 8 tỷ USD, đẳng cấp top 10 thế giới của Việt Nam có bước tiến mới

94,6% hộ dân đã ký nhận tiền đền bù, bắt đầu bàn gia mặt bằng từ 31/5

Theo đó, thông tin về dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp và các loại đất khác đã cơ bản hoàn thành 100%. Với đất ở, tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở; hiện 94,6% hộ dân đã ký nhận tiền đền bù. Dự kiến từ ngày 31/5 người dân sẽ bắt đầu di chuyển, bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu nhà đầu tư.

Với các dự án liên quan, tuyến đường kết nối trực tiếp sân bay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 82 ha, được phê duyệt dự án và nhà đầu tư phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/2/2027 để phục vụ Hội nghị Cấp cao. Các khu tái định cư (4 khu, diện tích 419,73 ha) đã giải phóng mặt bằng trên 72%, đang được triển khai thi công, phấn đấu từ ngày 31/5 có quỹ đất để bàn giao cho người dân, nhà đầu tư cam kết hoàn thành trước ngày 15/7/2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: VGP

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, địa phương đã thực hiện tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo hướng dẫn của Trung ương, tạo sự đồng thuận của người dân, qua đó đạt kết quả tích cực trên diện tích triển khai lớn. Đối với một số điểm còn tồn tại, Bắc Ninh sẽ tập trung xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng tiến độ.

Liên quan đến dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô (đoạn qua địa bàn Bắc Ninh), tỉnh đã phê duyệt dự án và nhà đầu tư; dự kiến bàn giao toàn bộ mặt bằng đất nông nghiệp trước ngày 10/6 để triển khai thi công. Phần giải phóng mặt bằng toàn tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô được tỉnh Bắc Ninh thực hiện bằng ngân sách địa phương.

Còn đoạn đi qua địa bàn Hà Nội, đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kiến nghị ưu tiên bố trí vốn, phê duyệt thiết kế để triển khai thi công các đoạn chồng lấn, đồng thời di dời các tuyến đường điện 220 kV, 500 kV để phục vụ thi công.

﻿Bảo đảm đưa giai đoạn 1 của dự án sân bay Gia Bình vào khai thác đúng thời hạn phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng.

Trong đó, sân bay Gia Bình được xác định là công trình mang tầm khu vực, có vai trò kết nối liên vùng, do đó, việc đầu tư xây dựng và sớm đưa vào khai thác là yêu cầu cấp thiết.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên trong triển khai các dự án. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, từ nay đến khi hoàn thành các dự án vẫn còn nhiều yếu tố tác động như thời tiết, giá vật liệu, chi phí xăng dầu, nguồn nhân lực…, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả thi công.

Mô phỏng sân bay quốc tế Gia Bình

Nhấn mạnh đây là các công trình trọng điểm, phải tập trung cao độ nguồn lực để triển khai, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các nhà thầu thi công tổ chức thi công quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm tiến độ chung của toàn tuyến; không để xảy ra tình trạng chậm trễ cục bộ, hay "một nhà thầu không hoàn thành sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ dự án".

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các dự án phải bảo đảm yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, thất thoát tài sản trong quá trình triển khai.

Liên quan đến tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các đoạn chưa lựa chọn được nhà đầu tư; đồng thời tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng.

Công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại của các dự án cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp để người dân sớm bàn giao đất, vừa bảo đảm điều kiện thi công an toàn trên công trường, vừa giúp người dân có điều kiện sinh sống tốt hơn.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội vào cuộc, tăng cường vận động, tuyên truyền người dân đồng thuận; tạo điều kiện thuận lợi để người dân di dời, tạm cư, sớm bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công công trình.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các dự án, đặc biệt là sân bay Gia Bình và tuyến đường kết nối với Thủ đô, phải bảo đảm tiến độ gắn với yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

"Đây là nhiệm vụ chính trị, do đó, các địa phương, bộ, ngành và nhà đầu tư cần tập trung cao độ nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm đưa giai đoạn 1 của dự án sân bay Gia Bình vào khai thác đúng thời hạn phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.