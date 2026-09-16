Bắt môi giới bất động sản Võ Thị Ngân SN 1993

Cơ quan chức năng xác định, chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8/2025, Võ Thị Ngân chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An ngày 16/9/2026 cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng thủ đoạn huy động vốn, đầu tư bất động sản.

Theo đó, lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân (sinh năm 1993, trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán “lướt” đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn để huy động hơn 19 tỷ đồng của nhiều người dân nhằm mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, điều tra, làm rõ.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Võ Thị Ngân rủ một số người dân góp tiền đầu tư mua bán bất động sản. Thời gian đầu, Ngân trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ, đúng hẹn nên tạo được sự tin tưởng. Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất tiền do đầu tư trên mạng, Ngân nảy sinh ý định huy động tiền của người khác để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Để thực hiện được hành vi, Ngân đưa ra thông tin cần huy động dòng tiền đầu tư, mua bán “lướt” đất. Đối tượng cam kết chỉ sau từ 05 đến 15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản tiền lời (“tiền chênh”) nhất định. Bằng thủ đoạn tinh vi, Ngân không chỉ đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn mà còn dựng ra những giao dịch, tin nhắn giả nhằm củng cố lòng tin của người góp vốn.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Võ Thị Ngân - Ảnh: Công an Nghệ An Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Võ Thị Ngân - Ảnh: Công an Nghệ An

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Ngân không sử dụng tiền vào mục đích mua bán bất động sản như đã cam kết mà chuyển cho những người khác để trả khoản nợ trước đó, đồng thời chi tiêu cá nhân và tiếp tục “xoay vòng” tiền.

Cơ quan chức năng xác định, chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8/2025, Võ Thị Ngân chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Ngân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Thời gian vừa qua trên cả nước xảy ra một số vụ việc người dân góp vốn đầu tư với cá nhân, tổ chức nhằm hưởng lợi nhuận cao nhưng không những không lấy được tiền lãi mà còn mất trắng số tiền đã bỏ ra. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh, người dân cần thận trọng trong hoạt động đầu tư, góp vốn. Đặc biệt trước lời kêu gọi chung vốn hưởng lợi nhuận cao, người dân cần phải tìm hiểu, xác minh thật kỹ về cá nhân, tổ chức, hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức đó... tránh rơi vào trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo.