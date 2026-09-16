Khám xét chỗ ở, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Explore Ha Giang Vũ Thị Dung SN 1987

Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Dung, Giám đốc một doanh nghiệp du lịch, để điều tra cáo buộc không kê khai, nộp thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Ngày 16/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Dung (sinh năm 1987, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam Vũ Thị Dung và khám xét chỗ ở của Vũ Thị Dung để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với Vũ Thị Dung. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, theo tài liệu điều tra vào năm 2023, Vũ Thị Dung thành lập doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Explore Ha Giang với ngành, nghề kinh doanh là tổ chức du lịch lữ hành quốc tế, do Dung trực tiếp làm Giám đốc, quản lý và điều hành.

Tuy nhiên, kể từ khi thành lập đến nay, Công ty của Vũ Thị Dung không thực hiện việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp về cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng. Hành vi của Vũ Thị Dung có dấu hiệu của tội phạm “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ tính chất, mức độ hành vi vi phạm, số tiền thuế bị trốn, vai trò của bị can và những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định củapháp luật.

Kể từ ngày 01/10/2025, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn trên lĩnh vực thuế đã có hiệu lực thi hành, trong đó quy định rõ mức thuế áp dụng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực.

Để đảm bảo quyền lợi của cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan Công an đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thuế; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định. Mọi hành vi cố ý gian dối nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.