DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức khởi công khu đô thị 41.000 tỷ tại địa phương sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương

Lễ khởi công dự án Vinhomes King Park diễn ra trong khuôn khổ chương trình khởi công các dự án, công trình chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.

Ngày 16/9/2026, Tập đoàn Vingroup, đại diện Liên danh nhà đầu tư, chính thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1 (tên thương mại Vinhomes King Park).

Lễ khởi công diễn ra trong khuôn khổ chương trình khởi công các dự án, công trình chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.

Vinhomes King Park nằm tại phía Bắc phường Kinh Bắc, có kết nối với các khu vực hành chính, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, công viên và các không gian văn hóa, lịch sử của Bắc Ninh.

Dự án nằm tại khu vực giao thoa của hai hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Dự án có thể kết nối với Cao tốc 01 Bắc - Nam, Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường từ sân bay Gia Bình về Thủ đô và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.﻿

Vinhomes King Park có quy mô gần 270ha, mật độ xây dựng dưới 20%. Trong tổng thể dự án, gần 57ha được dành cho cây xanh và mặt nước, trong khi hơn 70ha dành cho quần thể thể thao.

Về sản phẩm, dự án phát triển nhiều loại hình nhà ở gồm nhà liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư. Hệ thống tiện ích được quy hoạch gồm hạ tầng thể dục thể thao, phòng khám, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, công viên và các không gian công cộng.

Được biết, ﻿ dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng gần 41.300 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án hơn 40.100 tỷ đồng, trong khi chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khoảng gần 1.150 tỷ đồng. Mức vốn này chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes phát biểu tại lễ khởi công dự án ﻿Vinhomes King Park.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes, đại diện Liên danh nhà đầu tư, cho biết doanh nghiệp kỳ vọng Vinhomes King Park sẽ hình thành một hạt nhân đô thị mới ở phía Bắc phường Kinh Bắc, bổ sung hạ tầng nhà ở, dịch vụ và các không gian công cộng tại khu vực.

Được biết, Vinhomes King Park là dự án đô thị thứ hai của Vingroup tại Bắc Ninh. Trước đó, hệ sinh thái tập đoàn đã phát triển dự án khu đô thị Vinhomes Bắc Ninh tại cửa ngõ phía Bắc thành phố, cùng Trung tâm thương mại Vincom và khách sạn Vinpearl.