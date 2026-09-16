Lũ sông ngoại thành Hà Nội vượt báo động 3, hàng trăm người tham gia đắp đê

Tại tuyến sông Bùi đoạn đi qua xã Xuân Mai (TP Hà Nội), đội xung kích phòng, chống thiên tai cùng người dân và 130 chiến sĩ đã có mặt để đắp các đoạn đê trũng, thấp.

Trưa 16/9, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, trong sáng nay mực nước sông Bùi lên rất nhanh. Số liệu quan trắc tại trạm thủy văn Yên Duyệt hiện đạt mức 7,07 m (trên báo động III là 0,07 m).

Dự báo tình hình mưa còn tiếp diễn đến ngày 18/9, mực nước sông Bùi trong ít nhất 24-48 giờ tới sẽ tiếp tục lên, có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông.

Các xã, phường có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của ngập lụt trong đợt lũ lớn trên sông Bùi hiện nay là: Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú, Phúc Sơn.

Các lực lượng xã Xuân Mai khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng dọc mép đê. Ảnh: T.H

Trước diễn biến nguy hiểm của lũ sông Bùi, căn cứ các quy định hiện hành, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành Lệnh báo động lũ cấp III trên sông Bùi vào chiều 16/9.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, ngay trong ngày 16/9, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Xuân Mai đã có mặt, kiểm tra thực tế tình hình nước sông Bùi, các vị trí bị tràn và công tác đắp, gia cố đê; đồng thời động viên các lực lượng đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ chống tràn, bảo vệ tuyến đê.

Tại những đoạn nước bắt đầu tràn qua mặt đê, các lực lượng gồm: đội xung kích phòng, chống thiên tai và người dân địa phương và 130 chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 3 Lữ đoàn xe tăng 201 đã có mặt từ sớm để tham gia đắp các đoạn đê trũng, thấp. Các lực lượng khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng dọc mép đê, phủ bạt nhằm hạn chế dòng nước xối mạnh gây hư hỏng mặt và mái đê.

Các lực lượng tham gia công tác đắp, gia cố đê sông Bùi. Ảnh: T.H

Xã Xuân Mai đồng thời huy động ô tô, máy xúc vận chuyển cát, bao tải và các vật tư cần thiết đến hiện trường. Lực lượng tại chỗ tiếp tục tuần tra toàn tuyến, theo dõi những đoạn đê thấp, vị trí từng sạt lở để kịp thời gia cố khi nước dâng.

Đê Bùi 2 dài khoảng 2,8km, cao trình phổ biến 6,7-7m. Tuyến đê có nhiệm vụ ngăn chậm lũ vào khu dân cư các thôn Tiến Tiên, Nam Phương, Việt An. Khi nước sông Bùi tràn cục bộ qua những đoạn đê thấp, lực lượng tại chỗ phải khẩn trương đắp con trạch chống tràn bằng đất, bao tải; sử dụng bạt, phên, ván, cọc tre để giữ vật liệu, hạn chế sóng và dòng chảy gây xói lở.

Chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm phương án ứng phó đã được phê duyệt, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, đặc biệt là Ban Chỉ huy Quân sự xã và cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai. Các lực lượng phải thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, mực nước sông Bùi và tình hình khu vực thượng nguồn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ đê, lãnh đạo xã yêu cầu phòng Kinh tế xã thường xuyên phối hợp với Trạm bơm Nhân Lý, tiếp tục tổ chức bơm tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng tại các khu vực bị ảnh hưởng trên địa bàn xã.