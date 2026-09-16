Ninh Bình: Lũ trên sông Hoàng Long vượt Báo động 3, hàng trăm học sinh chuyển sang học online

Ngày 16/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình phát đi cảnh báo lũ dâng cao trên hệ thống sông Hoàng Long và sông Đáy. Mực nước tại trạm Bến Đế dự báo sẽ vượt mức Báo động 3, đe dọa trực tiếp đến an toàn đê điều, giao thông và đời sống của hàng nghìn hộ dân vùng trũng thấp.

Theo Bản tin dự báo lũ Số 17, mực nước trên sông Hoàng Long và sông Đáy liên tục dâng cao do mưa lớn kéo dài diện rộng (lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi vượt 200mm).

Khu vực Kênh Gà, Gia Viễn ngập lụt khi mưa lớn. Ảnh: TL

Tính đến trưa 16/9, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế ghi nhận 3,81m (dưới Báo động 3 là 0,19m); trạm Gián Khẩu đạt 2,93m. Trên sông Đáy, trạm Phủ Lý đã vượt Báo động 2 (đạt 3,62m) và trạm Ninh Bình đạt 2,61m (trên Báo động 1).

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 12 đến 24 giờ tới, sông Hoàng Long, mực nước tại Bến Đế tiếp tục dâng và vượt mức Báo động 3; trạm Gián Khẩu vượt mức Báo động 2; sông Đáy mực nước vượt Báo động 3 tại trạm Phủ Lý và vượt Báo động 2 tại trạm Ninh Bình.

Mực nước sông lên cao kết hợp mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng ven sông, bãi bồi thuộc các xã Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn... cùng nhiều khu vực thuộc lưu vực sông Đáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được nâng lên mức cấp 2 - 3, tiềm ẩn nguy cơ cao về sạt lở đê kè xung yếu và chia cắt giao thông đường thủy lẫn đường bộ.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ đã ảnh hưởng nặng nề đến xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt hoàn toàn, tiêu biểu như tuyến đường độc đạo dẫn vào khu dân cư Đồi Ngô - Gọng Vó (qua khu vực Đầm Vân Long) bị ngập sâu tới 70cm.

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, toàn xã Gia Viễn có hơn 830 hộ dân, với gần 3.700 nhân khẩu tại các khu vực Kênh Gà, Đồi Ngô, Gọng Vó đang chịu tác động trực tiếp do nước lũ tràn vào nhà. Nhiều hộ dân tại thôn Kênh Gà ghi nhận nước ngập tầng 1 gần 50cm, gây gián đoạn toàn bộ sinh hoạt.

Mưa lũ cũng tràn vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn, trong đó, Trường Mầm non Kênh Gà, nước ngập sâu khoảng 40cm tại các phòng học, buộc 77 trẻ phải nghỉ học hoàn toàn.

Tại Trường Tiểu học Gia Viễn (khu 2 Kênh Gà), nước tràn vào phòng học khoảng 20cm; 250 học sinh phải chuyển cấp tốc sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo an toàn và giữ vững tiến độ học tập.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, chính quyền xã Gia Viễn và các lực lượng chức năng đã túc trực 24/24, rà soát các điểm trũng thấp và tổ chức cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông tại các tuyến đường ngập sâu.

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