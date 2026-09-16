CLIP: 'Bão bùn' từ trên đồi đổ xuống, phủ kín gần 1km đường phố ở Quảng Ninh

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 đến 17/9, TP. Quảng Ninh tiếp tục có mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Đặc biệt có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ đêm 17/9, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập khu vực đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc.