CLIP: 'Bão bùn' từ trên đồi đổ xuống, phủ kín gần 1km đường phố ở Quảng Ninh

Sau trận mưa lớn, nước từ khu vực đồi Hùng Thắng cuốn theo lượng lớn đất, cát tràn xuống khu dân cư phường Bãi Cháy (TP. Quảng Ninh). Khi nước rút, gần 1km đường phố bị phủ kín bởi lớp bùn nhão, nhiều miệng cống ngập đất, rác.
Sau khi mưa ngớt, nước rút dần nhưng để lại một lượng lớn bùn đất trên tuyến đường qua khu dân cư Hùng Thắng.
Theo ghi nhận tại hiện trường, bùn phủ kéo dài gần 1km, có nơi tràn từ lòng đường lên vỉa hè, sát cửa nhà dân.
Bùn đất phủ kín mặt đường sau trận mưa lớn. Nhiều đoạn gần như không còn nhìn thấy mặt đường.
Lớp bùn nhão bị phương tiện cán qua tạo thành những rãnh sâu. Người đi xe máy phải giảm tốc độ, lựa những vị trí ít bùn để di chuyển vì mặt đường trơn trượt.
Dọc tuyến đường, nhiều cửa thu nước bị đất, cành cây, lá và rác che lấp. Có vị trí bùn gần như phủ kín miệng cống, khiến khả năng thoát nước bị ảnh hưởng.
Ở những đoạn thấp, nước và bùn dồn thành từng vũng lớn bên lề đường. Bùn bám dưới lòng đường thành lớp dày lên đến vỉa hè.
Theo chính quyền địa phương, khu vực đồi Hùng Thắng có địa hình cao, nước mưa tập trung nhanh xuống khu dân cư phía dưới. Sau bão Yagi năm 2024, nhiều cây trên đồi bị gãy đổ, lớp thực vật giữ đất suy giảm, khiến đất dễ bị nước mưa cuốn trôi.
Trước đó, khu vực Hùng Thắng cũng được xác định có nhiều vị trí thường xuyên xảy ra ngập úng sau mưa lớn. Hệ thống thoát nước tại một số vị trí đã được cải tạo, bổ sung hố ga thu, lắng đất cát.
Tuy nhiên, trận mưa lần này tiếp tục để lại lượng lớn bùn đất giữa khu dân cư, người dân phải tự khơi thông dòng chảy để thoát nước.
Đây không phải lần đầu tiên khu vực này bị ngập bùn. Tình trạng này kéo dài nhiều năm nay mặc dù chính quyền địa phương vẫn tổ chức khơi thông cống rãnh trước mỗi mùa mưa đến.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16 đến 17/9, TP. Quảng Ninh tiếp tục có mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Đặc biệt có khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Từ đêm 17/9, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập khu vực đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc.