Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Ô Lâu dâng cao, làm “rốn lũ” Câu Hà (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) ngập sâu, đảo lộn sinh hoạt của người dân.
Nước dâng lút xe, dân vùng 'rốn lũ' Quảng Trị hối hả chạy lụt
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, từ 15h ngày 12/9 đến 15h ngày 13/9, địa phương ghi nhận mưa to đến rất to, có nơi có dông. Lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 50-100mm, vùng núi 100-300mm; một số nơi trên 400mm như Tà Rụt 588,6mm, Tà Long 583,8mm, A Vao 466,2mm, Ba Nang 459,2mm và Ba Lòng 409,2mm. (Ảnh: Ánh Hằng)
Hiện mực nước các sông ở Quảng Trị đang lên. Lúc 15h ngày 13/9, sông Thạch Hãn tại trạm Đakrông ở mức 34,05m, trên báo động 3 là 0,55m; tại trạm Thạch Hãn 5,7m, dưới báo động 3 là 0,3m. Sông Hiếu tại trạm Đầu Mầu 22,94m, trên báo động 3 là 0,56m; tại Đông Hà 2,78m, dưới báo động 2 là 0,22m. Sông Bến Hải tại trạm Gia Vòng 6,66m, dưới báo động 2 là 1,34m; sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang 9,84m, dưới báo động 2 là 1,16m; sông Ô Lâu tại trạm Mỹ Chánh 5,23m, dưới báo động 3 là 0,07m. Các sông khác dưới báo động 1. (Ảnh: Ánh Hằng)
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều muộn ngày 13/9 tại thôn Câu Hà (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - một trong những “rốn lũ” của Quảng Trị) mưa lớn làm nước sông Ô Lâu dâng cao gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại địa phương này. (Ảnh: Ánh Hằng)
Tuyến đường huyết mạch ở thôn Câu Hà ngập sâu trong nước, các loại phương tiện đường bộ gần như không thể di chuyển. (Ảnh: Ánh Hằng)
Do là vùng rốn lũ nên hầu như nhà nào ở thôn Câu Hà (xã Nam Hải Lăng) cũng chuẩn bị ghe thuyền để di chuyển thuận tiện trong mùa mưa lũ. (Ảnh: Ánh Hằng)
Nước lũ dâng cao, tràn vào sân trường và một số phòng học tầng 1 tại điểm trường chính Trường Tiểu học và THCS Tân Hòa (xã Nam Hải Lăng). (Ảnh: Ánh Hằng)
Tại điểm trường thôn Câu Hà nước lũ cũng tràn vào sân trường. (Ảnh: Ánh Hằng)
Nước lũ tại nhiều tuyến đường ở thôn Câu Hà (xã Nam Hải Lăng) ngập sâu, khiến nhiều xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ về nhà. (Ảnh: Ánh Hằng)
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News tối 13/9, ông Hoàng Tấn Tuấn (trú thôn Câu Hà, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cho biết, nước sông dâng cao và bắt đầu tràn lên đường từ chiều 12/9 và đạt đỉnh vào chiều 13/9. Hiện nay mưa giảm và nước đang rút chậm. (Ảnh: Ánh Hằng)
Cùng ngày, 3 sà lan hút cát (mỗi chiếc dài khoảng 30m) bị lũ cuốn trôi tự do từ thượng nguồn sông Ô Giang (hoặc sông Thác Ma) và va vào cầu đường sắt Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng). Sau va chạm, 01 sà lan mắc kẹt tại khu vực giữa cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ trên Quốc lộ 1; 02 sà lan còn lại mắc tại khu vực chân cầu và bị chìm một phần. Thời điểm xảy ra sự cố không có người trên các sà lan. (Ảnh: Trần Minh Hạnh)
Tại hiện trường, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục, cứu hộ và xử lý sự cố; yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình cầu.
Hiện các lực lượng đang duy trì quân số, phương tiện tại hiện trường, tổ chức cảnh giới, bảo đảm an toàn khu vực; đồng thời khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu cầu đường sắt Mỹ Chánh và các công trình lân cận. (Ảnh: Trần Minh Hạnh)