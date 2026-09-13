Nước dâng lút xe, dân vùng "rốn lũ" Quảng Trị hối hả chạy lụt

Hiện mực nước các sông ở Quảng Trị đang lên. Lúc 15h ngày 13/9, sông Thạch Hãn tại trạm Đakrông ở mức 34,05m, trên báo động 3 là 0,55m; tại trạm Thạch Hãn 5,7m, dưới báo động 3 là 0,3m. Sông Hiếu tại trạm Đầu Mầu 22,94m, trên báo động 3 là 0,56m; tại Đông Hà 2,78m, dưới báo động 2 là 0,22m. Sông Bến Hải tại trạm Gia Vòng 6,66m, dưới báo động 2 là 1,34m; sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang 9,84m, dưới báo động 2 là 1,16m; sông Ô Lâu tại trạm Mỹ Chánh 5,23m, dưới báo động 3 là 0,07m. Các sông khác dưới báo động 1. (Ảnh: Ánh Hằng)