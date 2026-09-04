Lạng Sơn đề nghị Trung ương hỗ trợ 100 tỷ đồng khắc phục mưa lũ

UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đợt mưa lũ do bão số 4 gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng trên địa bàn. Để khắc phục, tỉnh cần bố trí sớm 130 tỷ đồng trong đó đề nghị Trung ương hỗ trợ 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Cụ thể, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin, đợt mưa lũ do bão số 4 gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, sản xuất, hệ thống giao thông và nhiều công trình hạ tầng.

Ước tính, địa phương cần khoảng 130 tỷ đồng để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ. Trong đó, địa phương dự kiến bố trí 30 tỷ đồng từ các nguồn tại chỗ và đề nghị Trung ương hỗ trợ 100 tỷ đồng.

Mưa ngập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và cơ quan chức năng đã dùng xuồng hỗ trợ người dân tránh trú.

Số kinh phí trên được ưu tiên chi cho việc khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, nhất là cầu, cống, kè, đường giao thông, công trình thủy lợi và xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Theo số liệu thống kê, đợt mưa lũ từ 22/8 đến cuối tháng 8 đã gây thiệt hại trên diện rộng. Toàn tỉnh ghi nhận một người tử vong, 11 nhà bị sập, 2 nhà tốc mái và 812 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, cây đổ, sét đánh.

Đặc biệt, 3.588 hộ dân tại các khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Hệ thống giao thông là một trong những lĩnh vực chịu thiệt hại lớn. Trên các tuyến đường đã xuất hiện 1.354 vị trí sạt lở, ngập nước hoặc cây đổ, trong đó có 865 điểm sạt lở taluy và 489 vị trí ngập nước, cây đổ chắn đường, gây chia cắt cục bộ tại nhiều địa phương. Một số cơ sở giáo dục, y tế, trụ sở và công trình thủy lợi cũng bị ảnh hưởng.