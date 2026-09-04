Ai là bị hại của “siêu lừa” Nguyễn Ngọc Đức SN 1986, khẩn trương liên hệ Công an TP.HCM

Dưới vỏ bọc, Nguyễn Ngọc Đức đã giăng bẫy nhận tiền đặt cọc mua xe ô tô trị giá hàng tỷ đồng của hàng loạt khách hàng rồi chiếm đoạt.

Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tìm bị hại vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Ngọc Đức (SN 1986, nơi thường trú TP.Đồng Nai, nơi ở hiện tại, căn hộ 1922, tầng 19, Toà S5.01 KDC và Công viên Phước Thiện (Vinhomes Grab Park) số 512 đường Nguyễn Xiển, khu phố 54, phường Long Bình, TP.HCM) thực hiện.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Ngọc Đức thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần TM SX ô tô Nam Phát, địa chỉ 80 Quốc lộ 1A, phường Hiệp Bình và Công ty TNHH TM DV xuất nhập khẩu Nam An Phát, địa chỉ 17/8B, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, TP.HCM.

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Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Ngọc Đức đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng với nhiều bị hại. Nguyễn Ngọc Đức dùng thủ đoạn nhận tiền đặt cọc của khách hàng tới mua xe ô tô hàng tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo tìm bị hại của vụ án. Đồng thời, công an yêu cầu các cá nhân, pháp nhân đã nộp, chuyển tiền mua xe của Nguyễn Ngọc Đức hoặc của các công ty của Đức gồm: Công ty Nam Phát, Công ty Nam An Phát, Công ty Trung Tín, Công ty Lâm Nguyễn, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Đội 2, Phòng PC03) Công an TP.HCM, địa chỉ số 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM trình báo việc bị chiếm đoạt tài sản, cung cấp tài liệu liên quan hoặc gửi đơn tố giác kèm theo tài liệu liên quan qua đường bưu điện, trước ngày 30/9/2026. Hết thời hạn nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ giải quyết vụ án theo luật định.