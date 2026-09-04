PNJ giải trình gì về những chênh lệch hàng nghìn tỷ đồng trong báo cáo tài chính?

Các con số trong báo cáo tài chính của PNJ có sự chênh lệch lớn. Doanh nghiệp đã có giải trình chi tiết về những biến động này.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026 (sau xoát sét), doanh thu thuần là hơn 25.700 tỷ đồng, tăng gần 8.500 tỷ đồng (49%) so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm tới 35%, còn hơn 728 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận này cũng giảm hơn 450 tỷ đồng (38%) so với trước soát xét.

Trước những con số chênh lệch lớn này, PNJ mới có văn bản giải trình gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Lợi nhuận sau thuế của PNJ thay đổi mạnh so với cùng kỳ. (Ảnh: PNJ)

Theo đó, đối với việc lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ , PNJ cho rằng, nguyên nhân do tổng hoà nhiều yếu tố.

Thứ nhất , doanh thu thuần trong kỳ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong đó đóng góp chủ yếu đến từ doanh thu thu vàng 24K. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp lại giảm so với cùng kỳ do tỷ trọng doanh thu từ vàng 24K - vốn có biên lợi nhuận thấp hơn - tăng cao hơn so với mảng bán lẻ trang sức, dẫn đến sự thay đổi cơ cấu doanh thu theo dòng hàng và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp chung.

Thứ hai , PNJ đã ghi nhận khoản trích lập dự phòng tổn thất ước tính phát sinh từ chính sách thu đổi cho hàng hóa đã bán, gồm dự phòng cho giá trị hàng hóa khách hàng đã bán lại từ ngày 1/7/2026 đến ngày lập báo cáo soát xét 3/9/2026, và dự phòng cho ước tính tổn thất phát sinh trong tương lai liên quan tới chính sách thu đổi cho hàng hóa đã bán trước đây.

Việc xác định khoản dự phòng ước tính được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và các giả định hợp lý nhất và tốt nhất tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, có tham khảo giá thị trường, bao gồm: giá trị trang sức và kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán và dự kiến sẽ phát sinh trong tương lai; giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá; mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính tùy theo từng nhóm hàng hóa.

Cuối cùng , chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do PNJ liên tục duy trì và đẩy mạnh các chuỗi hoạt động tối ưu chi phí trong 2026, đồng thời doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh các ước tính liên quan đến chi phí vận hành đã được trích lập trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và các thông tin hiện có tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch, trước và sau soát xét. (Ảnh: PNJ)

Trong khi đó, biến động của lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo, trước và sau soát xét được phía doanh nghiệp lý giải với các nguyên nhân:

Một là điều chỉnh giá trị dự phòng cho chi phí xử lý hàng mua lại tương ứng với tồn kho mua lại tại thời điểm 30/06/2026.

Hai là điều chỉnh bổ sung Dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi cho giá trị hàng hóa mà khách hàng đã bán lại sau niên độ từ ngày 1/7/2026 - 3/9/2026.

Ba là điều chỉnh bổ sung Dự phòng tổn thất ước tính trong tương lai phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Bốn là trên cơ sở cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và các thông tin hiện có tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, công ty thực hiện điều chỉnh các ước tính liên quan đến chi phí vận hành đã được trích lập trong 6 tháng đầu năm.