Chính phủ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động

Liên quan việc sửa đổi Bộ luật Lao động, Chính phủ đề xuất quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hoá Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, sáng 4/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy.

Trình bày tờ trình dự thảo Luật, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, đối với Bộ luật Lao động, Chính phủ đề xuất thể chế hóa nội dung mới của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo đó, dự thảo Luật quy định ngày 24/11 là “Ngày Văn hoá Việt Nam” và là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Chính phủ cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thông báo ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm nhằm bảo đảm thống nhất với quy định về phân quyền, phân cấp.

Cụ thể, lịch nghỉ lễ, Tết của năm tiếp theo phải được thông báo trước ngày 30/9 năm liền kề, trên cơ sở quyết định của Thủ tướng do Bộ Nội vụ tham mưu.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, quy định này nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các chương trình, kế hoạch phù hợp, tránh việc thông báo sát ngày nghỉ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc nghỉ lễ, Tết như hiện nay.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng sửa đổi theo hướng không quy định ngành nghề cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với ngành nghề cho thuê lại lao động.

Dự án Luật dự kiến được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10) và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027 trừ nội dung về “Ngày Văn hóa Việt Nam” có hiệu lực từ ngày Quốc hội thông qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành quy định bổ sung 1 ngày nghỉ là ngày “Văn hóa Việt Nam” (24/11 Dương lịch), người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định nguyên tắc quy đổi các ngày nghỉ lễ, Tết để người dân, doanh nghiệp chủ động công việc.

Về cho thuê lại lao động, theo ông Nguyễn Đắc Vinh, việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ cấp giấy phép sang thông báo hoạt động cho thuê lại lao động góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

“ Tuy nhiên, cần xem xét thận trọng do đây là quan hệ lao động ba bên, trong đó người lao động ký hợp đồng với doanh nghiệp cho thuê nhưng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của doanh nghiệp thuê lại ”, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nêu rõ.

Từ đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cần có quy định pháp lý phù hợp khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra dựa trên dữ liệu và khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử đồng bộ, thống nhất về khai trình, quản lý lao động, doanh nghiệp.

Đồng thời, Chính phủ cần rà soát quy định chuyển tiếp, làm rõ giá trị, thời hạn của giấy phép đã cấp; việc chuyển đổi dữ liệu, xử lý tiền ký quỹ và quyền, nghĩa vụ đối với các hợp đồng đang thực hiện, bảo đảm chuyển sang cơ chế hậu kiểm không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Về đăng ký nội quy lao động, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành quy định người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có thể ủy quyền cho chủ tịch UBND cấp xã thực hiện việc đăng ký nội quy lao động. Tuy nhiên, nội quy lao động là quy định nội bộ của doanh nghiệp, có nhiều nội dung chuyên môn về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, kỷ luật lao động.

Do đó, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị việc ủy quyền cần bảo đảm cấp xã có đủ năng lực thực hiện.