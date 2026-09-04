Công an phát thông báo đến những ai nhận được tin nhắn SMS, Messenger với nội dung sau

Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng gửi thông báo “phạt nguội”, dụ người dân truy cập đường link giả mạo để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng gửi thông báo về vi phạm giao thông nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này ngày càng tinh vi, dễ khiến người dân mất cảnh giác nếu không chủ động kiểm tra, xác minh thông tin.

Các đối tượng thường gửi tin nhắn qua SMS hoặc các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger với nội dung thông báo phương tiện của người nhận bị “phạt nguội” do vi phạm giao thông. Kèm theo đó là yêu cầu truy cập vào đường dẫn để tra cứu thông tin vi phạm hoặc thực hiện nộp phạt trực tuyến. Các trang giả mạo thường được thiết kế có giao diện tương tự trang thông tin của cơ quan nhà nước nhằm tạo lòng tin.

Tin nhắn lừa đảo của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Khi người dân truy cập vào đường dẫn giả mạo và cung cấp các thông tin như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP, các đối tượng có thể lợi dụng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hình thức gửi tin nhắn, một số đối tượng còn trực tiếp gọi điện, tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Chúng có thể sử dụng một số thông tin cá nhân của người dân để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với lý do nộp phạt hoặc hoàn tất thủ tục xử lý vi phạm.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác với những tin nhắn, cuộc gọi có nội dung yêu cầu truy cập đường link lạ, cung cấp thông tin bảo mật hoặc chuyển tiền để xử lý vi phạm giao thông.

Khi cần kiểm tra thông tin “phạt nguội”, người dân nên chủ động tra cứu thông qua các kênh chính thức như ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, thay vì truy cập đường link được gửi từ số điện thoại, tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Công an xã Tân Hà Lâm Hà cũng khuyến cáo người dân không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người khác.

Đồng thời, người dân không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của những người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng để “nộp phạt” hoặc “xử lý vi phạm”.

Khi nhận được thông báo liên quan đến xử phạt giao thông, người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin qua các kênh chính thức. Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng; đồng thời chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo với người thân, bạn bè để cùng phòng ngừa, tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng