Gia đình cựu Chủ tịch Hóa chất Đức Giang sẽ nhận hơn 800 tỷ ngay trong tháng 9

Đây là số tiền Hóa chất Đức Giang chi trả cổ tức tạm ứng năm 2026 và phần còn lại của năm 2025 với tổng tỷ lệ 80%.

Ngày 15/9 tới đây, CTCP Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) sẽ chốt danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 80% (01 cổ phiếu nhận 8.000 đồng), bao gồm tạm ứng năm 2026 tỷ lệ 30% và cổ tức còn lại của năm 2025 tỷ lệ 50%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/9.

Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa chất Đức Giang dự kiến chi khoảng 3.040 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Trong đó, gia đình cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền sẽ nhận về hơn 800 tỷ đồng.

Theo báo cáo quản trị bán niên 2026, ông Đào Hữu Huyền hiện sở hữu 18,38% vốn Hóa chất Đức Giang, dự kiến nhận khoảng gần 559 tỷ đồng. Vợ ông Huyền là bà Nguyễn Thị Hồng Lan sở hữu 14,29 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,76%. 2 người con của ông Huyền là ông Đào Hữu Duy Anh và bà Đào Hồng Hạnh lần lượt nắm 11,45 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,01%) và 5,13 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,35%).

Trong khi đó, ông Đào Hữu Kha (em trai ông Đào Hữu Huyền) - Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang, hiện đang nắm 5,97% vốn, dự kiến nhận khoảng 182 tỷ đồng; bà Ngô Thị Ngọc Lan - vợ ông Kha - sở hữu 6,64%, tương ứng khoảng 202 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã thông báo đưa cổ phiếu DGC của CTCP Hóa chất Đức Giang ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 24/8.

Trước đó, DGC bị cảnh báo do chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn hơn 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Sau khi doanh nghiệp hoàn tất tổ chức đại hội, HOSE đã quyết định gỡ bỏ diện cảnh báo này.

Dù vậy, cổ phiếu DGC vẫn đang bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Đồng thời, cổ phiếu tiếp tục thuộc diện cảnh báo do báo cáo tài chính năm 2025 nhận ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, đại diện Hóa chất Đức Giang cho biết báo cáo tài chính kiểm toán hiện còn hai điểm ngoại trừ chưa thể giải quyết ngay, liên quan đến việc xử lý hàng tồn kho và tình hình điều tra hiện nay.

Đối với vấn đề điều tra, doanh nghiệp cho biết vẫn đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Ngay khi có thông tin, công ty sẽ công bố đến cổ đông. Ban lãnh đạo cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra để nhanh chóng kết thúc các vấn đề tồn đọng, sớm gỡ bỏ các hạn chế pháp lý hiện tại.