Chủ tịch Hóa chất Đức Giang trước khi bị bắt: Chia sẻ dàn nhân viên toàn “đại gia”, người có 35 tỷ, người hơn 100 tỷ nhờ cổ phiếu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố 14 bị can liên quan đến nhiều sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) cùng một số đơn vị liên quan. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, bởi đây là doanh nghiệp hóa chất lớn trên sàn chứng khoán, từng có giai đoạn tăng trưởng mạnh và sở hữu lượng cổ đông nội bộ nắm giữ cổ phiếu với giá trị rất lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các sai phạm được xác định có dấu hiệu thực hiện có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất và kinh doanh hóa chất. Cơ quan chức năng đang làm rõ nhiều hành vi như xả thải không đúng quy định, khai thác khoáng sản trái phép, cùng các sai phạm trong công tác kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án được đánh giá có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân giữ vị trí quản lý trong doanh nghiệp.

Trong số 14 bị can bị khởi tố có ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Ông bị khởi tố về ba tội danh gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Bộ luật Hình sự. Ngoài ông Huyền, nhiều lãnh đạo và cá nhân có liên quan tại doanh nghiệp cũng bị xem xét trách nhiệm hình sự để phục vụ quá trình điều tra mở rộng.

Ông Đào Hữu Huyền là người gắn bó với Hóa chất Đức Giang trong nhiều năm và được xem là nhân vật có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của doanh nghiệp này. Dưới sự điều hành của ông, công ty từng có giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ hoạt động sản xuất phốt pho, phân bón và các sản phẩm hóa chất công nghiệp. Cổ phiếu DGC cũng từng tăng giá đáng kể trong giai đoạn thị trường thuận lợi, giúp nhiều cổ đông nội bộ sở hữu khối tài sản lớn.

Khi cổ phiếu DGC lập đỉnh trong năm 2022, ông Đào Hữu Huyền từng vươn lên nhóm 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là giai đoạn Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, đồng thời hưởng lợi rõ rệt từ chu kỳ đi lên của ngành hóa chất trên thị trường thế giới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Forbes Việt Nam vào giữa năm 2022, ông Đào Hữu Huyền gây chú ý khi tiết lộ về khối tài sản đáng kể mà nhiều nhân viên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đang nắm giữ, chủ yếu nhờ đầu tư vào cổ phiếu của chính doanh nghiệp.

Theo chia sẻ của ông Huyền, đà tăng mạnh của cổ phiếu DGC trong giai đoạn này đã giúp không ít người lao động trong công ty tích lũy được tài sản lớn. Ông cho biết ngay trong doanh nghiệp, một nhân viên vệ sinh môi trường cũng có thể sở hữu khối tài sản khoảng 35 tỷ đồng nhờ nắm giữ cổ phiếu, trong khi một số kỹ sư có giá trị tài sản khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Doanh nghiệp khi đó có khoảng 2.000 lao động, và chỉ riêng trong năm 2021 đã ghi nhận hàng trăm ô tô mới được mua bởi nhân viên. Theo lãnh đạo công ty, điều này phản ánh thu nhập và tài sản của người lao động tăng lên rõ rệt trong bối cảnh kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh và giá cổ phiếu liên tục lập đỉnh.

Trước thời điểm bị khởi tố, ông Đào Hữu Huyền được ghi nhận đang nắm giữ khoảng 69,8 triệu cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Với thị giá quanh mức 68.800 đồng/cổ phiếu, giá trị phần sở hữu này ước tính vào khoảng 4.800 tỷ đồng. So với giai đoạn cổ phiếu ở vùng giá cao trước đó, tài sản trên sàn của vị Chủ tịch đã giảm khoảng 1.700 tỷ đồng do biến động thị trường.

Không chỉ cá nhân ông Huyền, nhiều thành viên trong gia đình cũng nắm giữ lượng lớn cổ phần tại Hóa chất Đức Giang. Tổng giá trị cổ phiếu do các cổ đông liên quan sở hữu được ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, giúp gia đình này nằm trong nhóm cổ đông có giá trị tài sản lớn trên thị trường chứng khoán trong nhiều năm.

Liên quan đến vụ án đang được điều tra, cơ quan chức năng cho biết vụ việc tại Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan hiện do lực lượng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thụ lý, tập trung làm rõ dấu hiệu vi phạm, vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân.



