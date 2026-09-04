4 ngày 3 đêm lênh đênh giữa biển: 32 ngư dân Đà Nẵng đã sống sót thế nào?

Rơi xuống biển sau khi tàu cá gặp nạn, 32 ngư dân phải bám vào những vật nổi, cầm cự suốt 4 ngày 3 đêm giữa biển khơi trước khi được phát hiện, cứu sống. “Tôi sống lại lần hai. Cảm xúc lúc này nghẹn ngào khó tả”, ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi, Đà Nẵng) thuyền trưởng tàu cá QNa 90859 TS, nói trong ngày trở về.

Video: Ngư dân tàu gặp nạn kể lại hành trình sinh tồn 4 ngày 3 đêm giữa biển khơi.

Thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí trở về với những mảng da bong tróc sau nhiều ngày dầm mưa, phơi nắng giữa biển khơi. Ảnh Hoài Văn

Bám vật nổi để giữ mạng

Tối 3/9, 32 ngư dân tàu cá QNa 90859 TS về đến Núi Thành. Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng, lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo người dân có mặt đón những ngư dân vừa trải qua hành trình sinh tử giữa biển.

Suốt 30 năm đi biển, thuyền trưởng Huỳnh Văn Trí từng đối mặt không ít chuyến biển sóng gió. Nhưng lần này là trải nghiệm ám ảnh nhất trong đời.

Sau khi tàu gặp nạn và chìm, ông Trí rơi xuống biển. Giữa biển khơi mênh mông, ông cùng các ngư dân phải tự tìm cách duy trì sự sống, chờ lực lượng tìm kiếm.

“Không ngờ mình có thể quay trở về. Tôi sống lại lần 2” - thuyền trưởng Trí nghẹn ngào.

“Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bám vào những vật nổi để bớt đuối sức. Trụ suốt 3 ngày 3 đêm thì được cứu”, ông Trí kể.

Những ngày ngâm mình trong nước biển, phơi nắng khiến da trên cơ thể ông bong ra từng lớp. Thế nhưng, điều ông nhớ nhất vẫn là khoảnh khắc được lực lượng tìm kiếm phát hiện. “Không ngờ mình có thể quay trở về. Tôi sống lại lần hai”, ông nghẹn ngào.

32 ngư dân sống sót ngoạn mục sau nhiều ngày phơi mình giữa biển

Ngư dân Ngô Công Quỳnh (trú xã Núi Thành) cũng chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại những ngày lênh đênh giữa biển.

“Ngâm suốt nhiều ngày trên biển bản thân đã lả đi. Lúc được cứu tôi đã ngất xỉu, không biết gì. Hôm sau tỉnh dậy mới biết mình được cứu sống”, anh Quỳnh kể. Trên cổ và cánh tay anh vẫn còn nhiều mảng da bong tróc sau những ngày ngâm nước biển.

Trong số 32 ngư dân trở về, Trần Văn Hậu (17 tuổi, trú xã Núi Thành) là một trong những người nhỏ tuổi nhất và đây cũng là chuyến biển đầu tiên của em.

Khi rơi xuống biển, Hậu cố bơi nhưng nhanh chóng nhận ra phải tiết kiệm sức nếu muốn sống sót. Em thả nổi người, rồi may mắn vớ được một cành cây khô để bám.

“Lúc đầu em bơi, nhưng sau đó thả nổi, vớ được cành khô nên em bám vào. Được 1 ngày, thấy vật nổi trên biển thì bám vào để trụ, đỡ mất sức”, Hậu kể.

Giữa biển khơi, những vật nổi nhỏ bé trở thành điểm tựa cuối cùng giúp các ngư dân cầm cự, chờ được cứu.

Người thân ôm chặt, bà con vây kín động viên ngư dân ngày trở về.

Tiếp tục đồng hành với ngư dân

Tàu cá QNa 90859 TS do ông Huỳnh Văn Trí làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, xuất bến từ cảng An Hòa ngày 29/7 với 49 thuyền viên.

Ngày 26/8, tàu mất liên lạc. TP Đà Nẵng phối hợp Bộ đội Biên phòng, các lực lượng chức năng và huy động nhiều tàu cá hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm.

Đến 13h25 ngày 28/8, lực lượng tìm kiếm phát hiện, cứu được 32 thuyền viên. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe các ngư dân đều rất yếu sau nhiều ngày lênh đênh trên biển.

Các ngư dân được tàu KN 472 tiếp nhận, đưa về đảo Trường Sa Lớn chăm sóc trước khi bàn giao cho tàu Trường Sa 18 đưa vào đất liền.

Sáng 3/9, tàu Trường Sa 18 cập cảng Quốc tế Cam Ranh. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà và bàn giao 32 ngư dân cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và gia đình.

Từ Cam Ranh, đoàn ngư dân được đưa về Núi Thành. Tối cùng ngày, họ trở về quê, đoàn tụ với gia đình sau những ngày tưởng như đã cận kề cửa tử.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các đơn vị đoàn thể ân cần thăm hỏi động viên ngư dân tàu cá gặp nạn trở về

Tại buổi đón, lãnh đạo TP Đà Nẵng nhấn mạnh sự việc một lần nữa cho thấy nghề biển luôn đối mặt với khắc nghiệt, hiểm nguy; đồng thời trân trọng ý chí, nghị lực của những người ngày ngày bám biển mưu sinh.

“Chăm lo cho ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài của thành phố. Chính quyền thành phố và các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình trong những ngày khó khăn này. Thành phố sẽ không để bà con đơn độc khi gặp hoạn nạn trên biển”, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.