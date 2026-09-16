Đúng ngày mai 17/9, Vingroup chính thức dừng dịch vụ này sau 3 tháng hoạt động

Đây là thông tin quan trọng cho những khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ này của hãng.

Theo thông báo được VinBus đăng tải, từ ngày 17/9/2026, hãng sẽ dừng khai thác tuyến SGP, kết nối Vinhomes Central Park với Dự án Hóc Môn qua các điểm gồm Khu phức hợp Ba Son, Vincom Đồng Khởi và đường Cộng Hòa. Hành khách được khuyến nghị chủ động sắp xếp phương án di chuyển sau khi tuyến dừng hoạt động.

Ảnh: VinBus

Trước đó, tuyến SGP được đưa vào khai thác từ 10/6/2026, kết nối khu vực trung tâm TP HCM với Vinhomes Sài Gòn Park tại Hóc Môn cũ. Thời điểm mới vận hành, tuyến có 4 chuyến mỗi ngày. Xe xuất phát từ Vinhomes Central Park vào lúc 8h và 9h, trong khi chiều về từ Vinhomes Sài Gòn Park có các chuyến lúc 13h30 và 14h30.

Như vậy, tuyến SGP được khai thác trong khoảng hơn 3 tháng trước khi có thông báo dừng hoạt động từ ngày 17/9.

VinBus là thương hiệu vận tải hành khách công cộng thuộc Vingroup, được thành lập năm 2019. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, hệ thống vận hành theo mô hình phi lợi nhuận, hướng tới phát triển giao thông công cộng bằng xe buýt điện và giảm ô nhiễm không khí, tiếng ồn đô thị.

Hiện nay, tại TP HCM, VinBus có khoảng hơn 1.440 chuyến xe mỗi ngày cùng đội xe hiện đại. Với số lượng xe lớn VinBus kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng giao thông công cộng, khuyến khích người dân thành phố lựa chọn xe buýt như một phương tiện di chuyển thường nhật, hướng tới một đô thị văn minh và phát triển bền vững.