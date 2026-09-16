Bắt Hồ Văn Vinh SN 1993

Hồ Văn Vinh là công nhân của Công ty TNHH thương mại và xây dựng DENKITO Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ninh ngày 16/9/2026 cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Văn Vinh (sinh năm 1993, thường trú tại xóm 15, xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An), là công nhân của Công ty TNHH thương mại và xây dựng DENKITO Việt Nam về tội Trộm cắp tài sản quy định tại Khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đây, Vinh được Công ty giao thi công điện tại công trình AEON Quảng Ninh thuộc phường Bãi Cháy. Khoảng tháng 5/2026, Vinh được Công ty phân công về làm việc tại công trình AEON phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Do thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên khoảng gần 17h00’ ngày 09/8/2026, Vinh đã gọi đặt taxi đi Quảng Ninh. Vinh hẹn tài xế taxi gần 19h cùng ngày thì đến đón Vinh.

Khi đi Vinh mang theo một chiếc balo màu đen bên trong có một bộ quần áo (quần bò màu xanh da trời, áo phông không có cổ màu vàng) và một chiếc mũ công nhân màu trắng không in logo công ty. Trên đường đi Vinh dừng tại một cửa hàng bán vật liệu xây dựng và đồ điện nước để mua một chiếc kìm cắt cáp điện và một vài đồ điện nước.

Đối tượng Hồ Văn Vinh - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Khoảng 22h30’ ngày 09/08/2026, Vinh đến phường Bãi Cháy và một mình đi vòng ra khu vực phía sau nhà kho của công trình Aeon rồi lách vào theo khe hở dưới sát mặt đất để vào trong khu vực chứa dây cáp điện. Sau đó Vinh sử dụng chiếc kìm cắt cáp điện đã mua được từ trước đó để thực hiện cắt nhiều loại cáp điện. Sau khi cắt xong Vinh thay quần áo và gọi taxi đến đón mình và chở về Thanh Hóa.

Trên đường về Vinh đã bán toàn bộ số cáp trộm cắp được, thu lời hơn 300.000.000đ. Vinh đã sử dụng số tiền để thanh toán tiền taxi, cho vợ và sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Hồ Văn Vinh.