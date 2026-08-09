Bảo Tín Mạnh Hải lên tiếng sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết đã khắc phục các tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra, đồng thời khẳng định không có hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải vừa phát thông tin chính thức liên quan đến Thông báo kết luận thanh tra số 2777/TB-TTCP được Thanh tra Chính phủ công bố ngày 8/8.

Theo doanh nghiệp, đợt thanh tra liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng trong giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến tháng 9/2025.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận dấu hiệu thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại doanh nghiệp.

Liên quan đến việc nhận đặt cọc vàng miếng, công ty cho biết chỉ phát sinh 5 giao dịch trong năm 2023 và 2 giao dịch trong năm 2024. Nguyên nhân được giải thích là một số vàng miếng bị rách vỏ bao bì, phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại.

Ngoài các trường hợp trên, Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định không phát sinh thêm giao dịch đặt cọc vàng miếng.

Về việc kê khai thiếu thuế GTGT, doanh nghiệp cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế GTGT trực tiếp.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết đã chủ động làm việc với cơ quan thuế và hoàn thành việc nộp bổ sung.

Đối với các tồn tại liên quan đến thương mại điện tử, công ty cho biết việc đăng ký lại website bị chậm trong quá trình nâng cấp nền tảng số. Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được hoàn tất vào ngày 20/1/2025.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết việc chậm cập nhật một số quy định mới ban hành trong giai đoạn 2023 - đầu năm 2024 dẫn tới thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro.

Doanh nghiệp cho biết đã nộp phạt, hoàn thiện quy trình nội bộ, cử nhân sự tham gia tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho toàn bộ cán bộ nhân viên.

Bảo Tín Mạnh Hải đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh, giao dịch và phục vụ khách hàng hiện vẫn diễn ra bình thường.

Doanh nghiệp cho biết xem kết luận thanh tra là cơ sở để tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng quản trị và tăng cường tuân thủ pháp luật.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ xác định Bảo Tín Mạnh Hải có một số tồn tại trong hoạt động kinh doanh vàng, gồm việc nhận đặt cọc mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, kê khai thiếu thuế GTGT và vi phạm quy định về thương mại điện tử.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số thiếu sót trong công tác phòng, chống rửa tiền như báo cáo chưa đầy đủ giao dịch giá trị lớn, cập nhật thông tin khách hàng và phân loại rủi ro chưa đầy đủ.