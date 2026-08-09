Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh đối với tất cả những ai nằm trong danh sách sau đây

Tất cả các cá nhân trong danh sách sau đây cần chú ý thông tin về tạm hoãn xuất cảnh từ cơ quan Thuế.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Ngày 5/8, Thuế cơ sở 1 TP. Huế đã đăng tải loạt Thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân.

Tất cả các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh này đều áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp thuộc trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày (kể từ khi cơ quan thuế thông báo) nhưng vẫn không làm thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Theo cơ quan Thuế, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế và thanh toán tiền nợ thuế về dưới ngưỡng quy định, hoặc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Danh sách được tổng hợp từ các Thông báo được Thuế cơ sở 1 TP. Huế đăng tải vào ngày 5/8 như sau:

STT Tên người bị tạm hoãn xuất cảnh Tên tổ chức cá nhân đại diện theo pháp luật Số tiền thuế còn nợ (tính đến ngày 5/8/2026) 1 Lê Mạnh Hà Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ tin học Sông Sáng 2.530.950 đồng 2 Nguyễn Thị Thuý Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Khoa 1.998.100 đồng 3 Lai Thị Kim Phương Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Du lịch Nam Hưng 2.108.639 đồng 4 Nguyễn Hoàn Hải Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Hải 3.242.600 đồng 5 Chu Thị Minh Huệ Doanh nghiệp tư nhân Nhà hàng Thiên Thanh 1.621.300 đồng 6 Nguyễn Cát Hoài Bảo Doanh nghiệp tư nhân Quang Thuý 5.217.061 đồng 7 Đoàn Văn Minh Doanh nghiệp tư nhân thương mại - dịch vụ bưu chính viễn thông VMC 3.646.900 đồng 8 Hoàng Thị Thu Hương Doanh nghiệp tư nhân Du lịch Thanh Nhã 35.420.000 đồng 9 Bùi Hữu Thiện Doanh nghiệp tư nhân Hoa Thiện 7.582.470 đồng 10 Lê Bá Khiếu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Trường 2.016.700 đồng

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế từ ngày 1/7

Nghị định 252/2026/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế 2025. Trong đó, văn bản đã xác định cụ thể 05 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Thứ nhất, đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng nếu số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Thứ hai, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Trường hợp thứ ba liên quan đến cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với cá nhân là người nước ngoài, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng nếu cá nhân đó có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Cuối cùng, quy định này cũng áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà vẫn còn nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ.