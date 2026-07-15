Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh tất cả người có tên trong danh sách dưới đây

Thuế tỉnh Quảng Trị vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 người là đại diện pháp luật các công ty.

Ngày 8/7/2026, Thuế tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 5 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng kể từ ngày ban hành quyết định đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế từ ngày 01/7

Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế 2025. Trong đó, văn bản đã xác định cụ thể 05 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Thứ nhất, đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng nếu số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Trong khi đó, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế từ ngày 01/7/2026 (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Trường hợp thứ ba liên quan đến cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với cá nhân là người nước ngoài, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng nếu cá nhân đó có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Cuối cùng, quy định này cũng áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà vẫn còn nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Hướng dẫn tra cứu diện tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế qua eTax Mobile

Người nộp thuế có thể dễ dàng kiểm tra thông tin liên quan thông qua ứng dụng eTax Mobile:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID;

Bước 2: Chọn mục "Tra cứu thông báo";

Bước 3: Tại danh mục thông báo, kiểm tra các mục "Thông báo hành chính của cơ quan thuế" và "Thông báo khác" để theo dõi tình trạng nghĩa vụ thuế.