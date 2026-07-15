Hà Nội cải tạo tập thể Trương Định thành 2 tòa chung cư 30 tầng

10 tòa nhà khu tập thể Trương Định xây từ những năm 1970-1980 sẽ được thay thế bằng 2 tòa chung cư cao tối đa 30 tầng, với quy mô khoảng 1.065 căn hộ.

UBND phường Tương Mai (TP Hà Nội) vừa công bố công khai Quy hoạch tổng mặt bằng khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định, khu vực lân cận và các trục kết nối, tỷ lệ 1/500.

Theo quy hoạch, tổng diện tích đất khu vực lập quy hoạch khoảng 14.600 m². Diện tích đất lập quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết khu tập thể Trương Định khoảng 13.700 m²; diện tích đất khu vực mở các trục đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định hơn 890 m².

Trong đó, dự án bố trí 2 khối công trình nhà ở chung cư cao tầng. Tầng cao công trình tối đa 30 tầng nổi (chưa tính 3 tầng hầm và 1 tum thang kỹ thuật trên mái). Quy mô dân số khu vực lập quy hoạch khoảng 2.380 người. Số lượng căn hộ dự kiến khoảng 1.065 căn.

Đối với các hộ dân thuộc phạm vi các tuyến đường kết nối giao thông phục vụ dự án, việc điều tra, khảo sát hiện trạng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nội dung liên quan sẽ được nghiên cứu, xác định cụ thể trong giai đoạn lập dự án đầu tư và thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Tập thể cũ tại phường Tương Mai sẽ được xây thành 2 toà nhà chung cư.

Theo UBND phường Tương Mai, do hiện nay chưa xác định nhà đầu tư thực hiện dự án, chưa lập dự án đầu tư xây dựng và chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc xác định cụ thể số lượng căn hộ, cơ cấu căn hộ, diện tích căn hộ, quỹ nhà ở tái định cư, quỹ nhà ở thương mại, phương án kiến trúc công trình và các nội dung liên quan sẽ được tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng và các bước tiếp theo.

Thuyết minh về quy hoạch tổng mặt bằng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết công trình nhà tập thể cũ gồm 10 tòa nhà tập thể cũ theo quy hoạch hiện trạng cao 2 tầng, một số căn trong tập thể cơi nới nâng lên 5 tầng, được bố trí thành 10 cụm không gian. Các công trình này được xây dựng từ những năm 1970-1980, đến nay đã bị biến dạng, không còn giữ nguyên bản.

Hình thức kiến trúc, bố cục không gian cũng như công năng sử dụng đã bộc lộ nhiều nhược điểm và không đáp ứng được sự phát triển của xã hội, hầu hết các công trình nhà ở chung cư đã bị xuống cấp (đặc biệt là về chất lượng, kết cấu và cả hình thức kiến trúc công trình, không gian cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật...).

Việc xây dựng cơi nới tự phát, tăng quy mô dân số, mật độ xây dựng tăng gấp nhiều lần so với thiết kế quy hoạch xây dựng ban đầu. Đồng thời do cả quá trình buông lỏng quản lý, đến nay toàn bộ các dãy nhà đã bị lấn chiếm tràn lan dẫn đến hư hỏng nặng.

Tình trạng cơi nới buôn bán trong không gian sinh hoạt chung diễn ra phổ biến, biến những không gian chung này trở thành những không gian riêng, không còn diện tích sinh hoạt chung, thể dục thể thao.

Các cụm nhà tập thể chia lô thấp tầng, và các nhà liền kề được xây dựng khá tự phát, không theo định hướng kiến trúc chung, người dân vẫn tự ý cơi nới mở rộng làm mất mỹ quan chung của khu vực. Do quá trình cơi nới, các ngõ đã hẹp nay càng hẹp, điều kiện chiếu sáng kém.

Trong khu vực nghiên cứu, các hoạt động thương mại hiện nay tương đối sôi động, chủ yếu là các mô hình thương mại bán lẻ quy mô nhỏ. Không gian sinh hoạt, giải trí cho cư dân và khu vực cây xanh không đủ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn môi trường sống lành mạnh.