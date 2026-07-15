Vợ cựu Viện trưởng nhận tiền để can thiệp sắp xếp nhân sự theo "giật dây" của "bệnh nhân tâm thần"

Bà Đặng Thị Hòa (vợ của cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường) bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền, vật chất, để bị can Nguyễn Thị Mai Anh can thiệp vào hoạt động luân chuyển nhân sự của Viện, được cho con nhỏ và giúp việc vào ở cùng phòng điều trị riêng.

"Dựa bóng" chồng, nhận tiền để can thiệp việc bệnh viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố 57 bị can, trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Số này có bà Đặng Thị Hòa (vợ của cựu Viện trưởng Trần Văn Trường) bị cáo buộc “Nhận hối lộ”.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, có 7 tiền án) được xem là chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò xuyên suốt.

Đối với hành vi “can thiệp” vào công việc nhân sự của Viện pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan điều tra xác định xảy ra từ tháng 4/2024. Thời gian này, Mai Anh đặt vấn đề nhờ bà Đặng Thị Hòa giúp cho 4 nhân viên thân quen trong Viện là Lê Thị Thanh Hường, Vũ Tất Đạt, Đỗ Ngọc Tú, Trần Đại Quân, được đi học chứng chỉ điều dưỡng.

Cơ quan điều tra quy kết, bà Hòa sau đó "dựa bóng" chồng, đăng ký được cho 4 người đi học online vào buổi tối nên không phải báo cáo Phòng tổ chức của Viện.

Ngoài ra, Mai Anh nhờ bà Hòa xin cho Nguyễn Văn Quang, Trần Quốc An chuyển từ Khoa Khám bệnh và cận lâm sàng sang Khoa Điều trị bắt buộc nam. Xin cho Nguyễn Thị Minh Quyên (vợ của Quang) từ Khoa điều trị bắt buộc nam sang Khoa điều trị bắt buộc nữ vì hai vợ chồng không được làm cùng khoa. Bà Hòa đồng ý, kết quả ngày 2/5/2024, nhóm cựu cán bộ An, Quang và Quyên được chuyển khoa như trên. Đổi lại, Mai Anh mua cho bà Hòa một xe máy điện giá 51,5 triệu đồng và một xe 3 bánh giá 28,5 triệu đồng.

Các bị can trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, những người được chuyển khoa khai không đặt vấn đề, không đưa lợi ích gì để nhờ Mai Anh hoặc bà Hòa. Mai Anh khai biết chủ trương luân chuyển cán bộ của Viện, thấy Trần Quốc An mải chơi nên mới xin cho An và hai cán bộ để tập trung công việc.

198 triệu trong gói quà và tin nhắn: 'Hôm qua thiếu 4 tờ chị nhé'

Cùng hành vi nhận hối lộ, bà Hòa còn giúp Mai Anh đưa hai con nhỏ và hai giúp việc vào Viện ở cùng.

Cáo buộc cho hay, khoảng 4/2023, khi đang trốn Viện, hai vợ chồng Mai Anh và Lê Văn Đông gây ra vụ án gây rối trật tự công cộng nên bị khởi tố. Do lo sợ bị bắt giam, Mai Anh tìm cách quay lại Viện pháp y tâm thần Trung ương "ẩn náu".

Mai Anh sau đó tìm bà Đặng Thị Hòa nhờ “tác động” giúp cho được điều trị ở buồng riêng. Đồng thời, đề xuất được đưa hai con nhỏ và hai người giúp việc đến ở cùng.

Vụ việc đến tai, ông Trường ban đầu nói trẻ con ở cùng bệnh nhân tâm thần thì "họ có thể giết con do không kiểm soát được hành vi", việc bố trí cho con vào ở cùng với bệnh nhân thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế nên phải công văn xin ý kiến.

Ông Trường cũng bày tỏ băn khoăn vì việc này "chưa có tiền lệ" nên sợ ban lãnh đạo Viện soi mói, phản đối.

Sau khi bà Hòa trao đổi lại với Mai Anh về “nỗi lo” của chồng, Mai Anh khẳng định sẽ “lo lót” thêm hai Phó viện trưởng.

Theo điều tra, khuya 3/9/2023, Mai Anh chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản của bà Hòa với nội dung "tra tien". Nhận được, bà Hòa nhắn tin lại xác nhận.

Hơn mười ngày sau, bà Hòa hỏi vay Mai Anh 2,4 tỷ đồng nhưng không may chuyển khoản cho kẻ lừa đảo.

Đến ngày 18/9/2023, Mai Anh tới nhà ông Trần Văn Trường trực tiếp nói chuyện riêng, xin được ở buồng riêng cùng hai con nhỏ và người giúp việc. Trước khi ra về để lại gói quà, bà Hòa mở ra kiểm tra thấy có 198 triệu đồng. Sáng hôm sau, bà Hòa nhắn cho Mai Anh biết “hôm qua thiếu 4 tờ chị nhé".

Với phó Viện trưởng Lâm Văn Thành, Mai Anh nhờ Nguyễn Đức Hinh (nhân viên Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn) đi “lo lót”. Hinh đã cho 100 triệu đồng vào túi nilon màu đen rồi cầm đến để ở dưới gối cuối giường, trong phòng ngủ cho ông Thành.

Theo cáo buộc, trong lúc chờ xin ý kiến Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, ông Trường và Thành đã thống nhất cho Mai Anh ở cùng hai con nhỏ và hai người giúp việc ở phòng riêng. Tuy nhiên, khoảng 7/2024, theo yêu cầu của Viện KSND Tối cao, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đã bàn giao hai con của Mai Anh về cho gia đình giải quyết.