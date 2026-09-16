Công an Hải Phòng điều tra vụ người phụ nữ 69 tuổi sát hại hàng xóm rồi tự tử

Vụ án mạng xảy ra tại xã Tiên Minh (Hải Phòng) khiến một người tử vong, một người bị thương, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ dùng dao đâm một người cùng thôn tử vong, sau đó tự sát xảy ra trên địa bàn xã Tiên Minh.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h10 ngày 16/9, bà Trần Thị Th. (SN 1957, trú thôn Quang Phục) dùng dao đâm vào vùng ngực bà Q.T.N. (SN 1958, trú cùng thôn Quang Phục). Hậu quả, bà Q.T.N. tử vong tại chỗ.

Sau đó, bà Trần Thị Th. được xác định đã tự sát và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an xã Tiên Minh cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân và làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Thông tin cụ thể về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Cổng TTĐT Thành phố Hải Phòng