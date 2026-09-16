Xe máy lôi cả bệnh nhân đang nằm trên giường "đi bão" trên Quốc lộ 1A, người đàn ông bị xử phạt

CSGT Hà Tĩnh xác minh, xử phạt người đàn ông điều khiển xe máy kéo theo giường lưu động chở người bệnh đi “bão” trên Quốc lộ 1A với tổng số tiền 1,7 triệu đồng.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xác minh, xử lý trường hợp điều khiển xe mô tô kéo theo một chiếc giường lưu động chở người bệnh trên Quốc lộ 1A trong lúc đi “bão” ăn mừng chiến thắng bóng đá.

Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông

Trước đó, hình ảnh một xe mô tô mang biển kiểm soát 38AA-592.XX lưu thông trên Quốc lộ 1A, phía sau kéo theo một giường lưu động có người nằm trên khiến nhiều người chú ý. Đáng nói, cả người điều khiển và người ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương xác minh vụ việc.

Theo thông tin trên Báo Dân Trí, Cơ quan công an xác định khoảng 21h50 ngày 26/8, tại quốc lộ 1A, địa phận phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh cũ), ông N.V.T. điều khiển chiếc xe máy nêu trên, kéo theo chiếc giường với một người nằm bên trên.

Ông T. thực hiện 3 hành vi vi phạm gồm: kéo theo vật khác, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Với các vi phạm trên, ông T. bị lập biên bản và xử phạt tổng cộng 1,7 triệu đồng. Người ngồi sau xe sinh năm 2015, dưới 14 tuổi nên không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ảnh cắt từ clip

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng xe mô tô để kéo, đẩy phương tiện hoặc vật khác khi tham gia giao thông. Người điều khiển và người ngồi trên xe cần chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách, đặc biệt trong những thời điểm đông người xuống đường cổ vũ, ăn mừng các sự kiện thể thao.