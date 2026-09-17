Hãng taxi của ông Phạm Nhật Minh Hoàng có động thái mới tại thị trường 270 triệu dân

Green SM tiếp tục triển khai hoạt động tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ngày 16/9, Green SM chính thức triển khai dịch vụ xe máy điện tại Jakarta, Indonesia, bổ sung phương tiện hai bánh vào hệ sinh thái vận tải thuần điện đang được doanh nghiệp phát triển tại thị trường này.

Theo đó, đội xe máy điện của Green SM sử dụng các mẫu VinFast Evo và Feliz II. Khách hàng có thể đặt xe trực tiếp trên ứng dụng Green SM, thông qua hình thức đặt xe thông thường hoặc tính năng Green Now để gọi xe nhanh.

Việc bổ sung xe máy điện diễn ra tại Jakarta, một trong những đô thị có nhu cầu sử dụng xe máy lớn, nơi phương tiện hai bánh đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển hằng ngày. Bên cạnh taxi điện, Green SM kỳ vọng dịch vụ mới có thể đáp ứng các hành trình ngắn, cần tính linh hoạt cao trong khu vực đô thị.

Green SM cho biết dịch vụ mới tập trung vào các yếu tố như chất lượng đội xe, an toàn, trải nghiệm khách hàng và giá cước minh bạch. Doanh nghiệp cũng triển khai đội ngũ tài xế được đào tạo để vận hành dịch vụ.

Song song với việc mở rộng nhóm khách hàng, Green SM đưa ra các mô hình dành cho tài xế xe máy điện. Với hình thức thuê xe sở hữu, tài xế trả phí từ 39.000 IDR/ngày, được đảm bảo thu nhập lên tới 160.000 IDR/ngày và có cơ hội sở hữu xe sau 2 năm.

Ở mô hình thuê linh hoạt, tài xế có thể lựa chọn thời hạn 3, 6 hoặc 12 tháng, với mức đặt cọc 150.000 IDR. Green SM cho biết tài xế được đảm bảo thu nhập 160.000 IDR/ngày trong 2 tháng đầu, cùng các khoản thưởng theo hiệu suất.

Một trong những yếu tố được doanh nghiệp nhấn mạnh là chi phí vận hành. Tài xế Green SM được sử dụng các mẫu xe máy điện VinFast và được miễn phí tối đa 5 lượt đổi pin mỗi ngày tại mạng lưới tủ đổi pin V-Green.

Nhân dịp ra mắt, Green SM áp dụng chương trình ưu đãi từ ngày 16 đến 22/9. Khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ xe máy điện được giảm 75%, tối đa 10.000 IDR cho chuyến đầu tiên. Từ chuyến thứ hai, mức giảm là 25%, tối đa 10.000 IDR mỗi chuyến trong thời gian chương trình.

Theo ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng giám đốc Green SM toàn cầu, việc triển khai xe máy điện tại Jakarta là một bước trong quá trình mở rộng hoạt động quốc tế của doanh nghiệp. Green SM hướng tới xây dựng hệ sinh thái vận tải thuần điện gồm cả ô tô và xe máy.

Doanh nghiệp cho biết đến nay đã thực hiện khoảng 850 triệu chuyến đi trên toàn cầu, với tổng quãng đường gần 6 tỷ km. Theo tính toán của Green SM, hoạt động này góp phần giảm hơn 800.000 tấn CO₂ phát thải.

Tại Indonesia, việc bổ sung xe máy điện giúp Green SM mở rộng từ dịch vụ taxi điện sang phân khúc vận tải hai bánh. Jakarta cũng trở thành thị trường mà các mẫu xe máy điện VinFast được đưa vào khai thác trong mô hình gọi xe công nghệ, bên cạnh hoạt động bán xe cho người dùng cá nhân.

Cũng tại Indonesia, Green SM đã chính thức triển khai dịch vụ taxi thuần điện tại thành phố Palembang, đánh dấu cột mốc hiện diện tại thành phố thứ hai trên đảo Sumatra, sau Bandar Lampung.

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