Từ ngày 1/10, cầu kính 1.000 tỷ đồng cao nhất Việt Nam dừng hoạt động

Nếu có lịch trình ghé thăm địa điểm này trong thời gian tới bạn cần chú ý thông tin này.

Ngày 15/9 vừa qua, khu du lịch cầu kính Rồng Mây thông báo về việc tạm dừng hoạt động kể từ ngày 1/10/2026 do ảnh hưởng từ việc thi công của dự án liền kề, gây mất an toàn cho du khách đến tham quan. Thời điểm mở cửa trở lại chưa được công bố.

Theo đó, khu du lịch cầu kính Rồng Mây do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đầu tư. Dự án được khởi công tháng 1/2018, gồm nhiều hạng mục như: Khách sạn, hệ thống thang máy và cầu kính, bugallow nghỉ dưỡng, bể bơi điều hòa, khu vui chơi cảm giác mạnh… Trong đó, nổi bật là hệ thống thang máy ngoài trời bằng kính trong suốt và cầu kính đi vào hoạt động từ ngày 16/11/2019. Riêng hạng mục này được Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đầu tư với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Để lên được cầu kính Rồng Mây - cầu kính cao nhất Việt Nam, du khách phải đi qua một đoạn đường hầm dài 70m xuyên qua núi để tới chân hệ thống thang máy.

Để lên được cầu kính Rồng Mây, du khách sẽ được đi thang máy với độ cao 300 m, trong đó khoảng 80 m thang máy đi trong lòng núi. (Ảnh: Trung Kiên/Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu)

Đây là hệ thống thang máy đặc biệt có lắp kính cường lực, cao 300m, chạy dọc từ chân núi tới cầu kính ở độ cao 2.200m so với mặt nước biển và 548m so với độ cao khe núi của dãy Hoàng Liên Sơn. Thang máy được thiết kế ba mặt kính trong suốt để khi qua phần chân núi, du khách có thể ngắm cảnh trong hành trình lên cầu kính. Với thời gian di chuyển không quá nhanh, du khách sẽ thỏa thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng, của đèo Ô Quy Hồ và dãy Hoàng Liên Sơn từ xa.

Ngay khi bước chân ra khỏi thang máy, du khách sẽ bắt gặp cầu kính trong suốt vươn ra khỏi vách núi 60m. Phần đầu gắn chặt với vách đá, cầu kính dài 300m, có 3 hành lang bằng kính.

Cầu được xây dựng bắt đầu từ vách núi đá sa thạch trên dãy Hoàng Liên Sơn. (Ảnh: Trung Kiên)

Các lớp kính hành lang được dựng từ 3 lớp kính dày khoảng 7 cm, có sức tải khoảng 1.000 du khách.

Khi đặt chân đến cầu kính Rồng Mây du khách có thể đi ra phía ngoài các đầu cầu để ngắm nhìn phong cảnh đẹp, thơ mộng, núi non hùng vĩ xung quanh và trải nghiệm cảm giác mạnh khi nhìn xuyên thấu qua tấm kính xuống phía dưới là vực sâu hun hút.