Toàn cảnh Hà Nội ngập sau trận mưa suốt đêm: Những ai đi làm sáng nay lưu ý các tuyến đường này!

Sau trận mưa lớn kéo dài trong đêm, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu trong sáng 17/9, có nơi nước dâng trên 50 cm khiến phương tiện gầm thấp không thể di chuyển.

Sáng 17/9, nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn ngập sau trận mưa lớn xảy ra từ đêm hôm trước. Nước ngập ảnh hưởng đến việc đi lại, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm hoặc chuyển hướng, giao thông tại một số khu vực ùn ứ kéo dài.

8 giờ 44: Khu đô thị An Khánh ngập sâu

Ngập sâu tại KĐT An Khánh

Khu đô thị An Khánh ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài trong đêm (Ảnh: Như Hoàn)

Nước dâng cao phủ kín nhiều tuyến đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn trong sáng 17/9 (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều ô tô, xe máy chết máy, mắc kẹt giữa những đoạn đường ngập sâu tại khu đô thị An Khánh. Người dân phải gọi cứu hộ giao thông (Ảnh: Như Hoàn)

Người dân dắt xe di chuyển qua dòng nước để ra khỏi khu vực ngập sâu (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều nơi đã phải dựng tấm chặn trước cửa phòng ngừa nước tràn vào trong (Ảnh: Như Hoàn)

Nước dân cao quá đầu gối khiến người đi bộ cũng gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Như Hoàn)

Nước ngập mênh mông cả con đường (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều người lội nước cõng con đi học (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Nước ngập lên cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (Ảnh: Như Hoàn)

Việc di chuyển trong khu vực gặp nhiều khó khăn do nước chưa rút (Ảnh: Như Hoàn)

Một người dân bế con nhỏ lội qua đoạn đường ngập sâu tại khu đô thị An Khánh để đưa con đi học (Ảnh: Như Hoàn)

Một người dân mang xuồng nhôm tự chế ra đường để di chuyển trong khu vực ngập sâu ở An Khánh (Ảnh: Như Hoàn)

Quán ăn ngập trong nước (Ảnh: Như Hoàn)

Nước ngập đến ngang cửa hầm (Ảnh: Như Hoàn)

Chiếc xuồng phao được tận dụng làm phương tiện di chuyển trong ngày ngập lớn (Ảnh: Như Hoàn)

Người dân dùng xe kéo đưa xe máy ra khỏi vùng ngập (Ảnh: Như Hoàn)

8 giờ: Ngập sâu trên nhiều tuyến đường, người dân vất vả di chuyển giờ cao điểm đầu ngày

Theo số liệu quan trắc, từ 19h ngày 16/9 đến 3h ngày 17/9, nhiều khu vực Hà Nội ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Từ Liêm ghi nhận 199 mm, Hai Bà Trưng 190 mm, Cầu Giấy 182 mm, Yên Sở 164 mm và Thanh Liệt 153 mm.

Nhiều khu vực tại Hà Nội ngập lớn trong sáng ngày 17/9 (Thực hiện: Như Hoàn)

Ghi nhận lúc 8 giờ sáng, trên đường Phạm Hùng, có những đoạn ngập sâu (Ảnh: Như Hoàn)

Lực lượng thoát nước đã được phân công tại điểm ngập lớn trên đường Phạm Hùng (Ảnh: Như Hoàn)

Nước ngập trong khu vực này ngang đầu gối người lớn khiến việc di chuyển khó khăn (Ảnh: Như Hoàn)

Chiếc xe không thể thoát khỏi dòng nước dâng cao (Ảnh: Như Hoàn)

Một số tuyến phố khác cũng xuất hiện úng ngập như Phan Văn Trường, Trần Bình, Triều Khúc, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn. (Ảnh: Như Hoàn)

Người dân dắt xe qua đoạn ngập sâu trên phố Trần Bình (Ảnh: Như Hoàn)

Các phương tiện di chuyển khó khăn (Ảnh: Như Hoàn)

Biển cảnh báo được đặt trên đường (Ảnh: Như Hoàn)

Tại cửa ngõ phía tây Hà Nội, trên quốc lộ 6, đoạn từ Do Lộ đến cổng bến xe Yên Nghĩa, nước ngập trên 30 cm, chiếm gần hết bốn làn đường. Các phương tiện phải dồn vào làn ngoài cùng để di chuyển qua khu vực ngập, khiến giao thông ùn ứ.

Trên đại lộ Thăng Long, hướng vào trung tâm thành phố, đoạn qua khu vực An Khánh ngập trên 50 cm. Nước ngập sâu khiến các phương tiện gầm thấp không thể di chuyển. Một số người đi xe máy phải chuyển hướng, đi vào cao tốc.

Nhiều tuyến đường khác cũng ghi nhận tình trạng ngập sâu như Láng Hạ, đoạn rẽ ra Thái Hà; đường Cầu Bươu; Phùng Hưng, đoạn từ Cầu Đen đến Cầu Trắng; khu vực ngã ba Xa La - Phạm Tu; đường Văn Tiến Dũng và Phúc La.

Tại số 10 Phạm Hùng, nước ngập khoảng 30 cm. Đoạn trước sân vận động Mỹ Đình, hướng đi Trần Hữu Dực, cũng bị ngập. Cảnh sát giao thông đã tháo rào tại khu vực phía trước khán đài B để phương tiện có thể di chuyển qua.

Mưa lớn khiến xuất hiện một số điểm úng ngập tại Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam) (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Nước dâng cao khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển (Ảnh: Như Hoàn)

Mưa lớn ngập ngang nửa bánh xe máy (Ảnh: Như Hoàn)

Đoạn lối vào Đại lộ Thăng Long, giao với đường Trần Duy Hưng và Khuất Duy Tiến (Ảnh: Như Hoàn)

Lối vào Khu đô thị Vinhomes Smart City từ Đại lộ Thăng Long, đoạn gần Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, ngập sau trận mưa lớn trong đêm (Ảnh: Như Hoàn)

Nước ngập qua bánh xe khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn (Ảnh: Như Hoàn)

Xe thoát nước được huy động để xử lý tình trạng ngập úng (Ảnh: Như Hoàn)

Khu vực Đại lộ Thăng Long vẫn mưa trắng trời vào sáng ngày 17/9 (Ảnh: Như Hoàn)

Đơn vị chức năng vẫn đang thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: Như Hoàn)

Cảnh sát giao thông được bố trí tại một số điểm ngập để phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển, hạn chế ùn tắc. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Một số trường học tại Hà Nội đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong sáng 17/9.

Dự báo từ sáng sớm 17/9 đến hết đêm 17/9, trọng tâm mưa sẽ tập trung tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam Phú Thọ (Hòa Bình cũ) với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 130mm.

Hà Nội, Bắc Ninh, khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên và phía Bắc Phú Thọ ngày và đêm nay cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 90mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/9, các nơi khác ở Bắc Bộ, Hà Tĩnh và Quảng Trị cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần. Sau đó, khu vực miền Bắc sẽ có những ngày thu đặc trưng với nắng nhẹ, gió mát.