Mưa lớn gây ngập khắp nơi, "Bản đồ mưa ngập" của Hà Nội vừa ra mắt đã tê liệt

Mưa lớn gây ngập tại nhiều tuyến đường Hà Nội, tuy nhiên ứng dụng “Bản đồ mưa ngập” không hoạt động hoặc thiếu cảnh báo khiến người dân “mắc kẹt” trong mưa ngập.

Sáng 17/9, cơn mưa lớn giờ cao điểm khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị ngập, úng cục bộ. Các điểm ngập 30-50cm theo ghi nhận có đường Lê Trọng Tấn (khu đô thị Geleximco), phố Triều Khúc, đường Đồng Me, đường Lương Thế Vinh...

Mưa ngập khiến cho việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt việc ngập úng diễn ra đúng khung giờ đi làm, đi học của người dân khiến cho nhiều người lên các trang mạng xã hội hỏi về các cung đường ngập.

Anh Đỗ Tuấn Minh (phường Thanh Xuân) cho biết, trước khi ra khỏi nhà, anh đã lên mạng xã hội hỏi tại các diễn đàn về các điểm ngập. Theo anh Minh, dù Hà Nội đã công bố app “Bản đồ mưa ngập” nhưng chưa thể sử dụng. “Bản đồ ngập không thể tải đầy đủ nên app này không giúp ích gì”, anh Minh bức xúc.

Người dân tìm đường tránh ngập trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình (có sử dụng AI để ghép nhiều ảnh)

Tương tự, ông Vũ Chiến (phường Từ Liêm) cũng đang phải tìm kiếm thông tin về lộ trình thích hợp để di chuyển từ nhà đến công ty ở phường Yên Hòa. "Tôi đã phải liên hệ các nhóm zalo, nhóm facebook để cập nhật tình hình. Những lúc như thế này, thật sự rất cần thông tin cập nhật điểm ngập từ lực lượng chức năng để người dân dễ dàng di chuyển, tránh gặp phải các điểm ngập úng", ông Vũ Chiến chia sẻ.

Ngoài ra, một số người dân cũng phản ánh việc “Bản đồ mưa ngập” không hiển thị đúng các vị trí ngập. Như tại đường Đồng Me, nước ngập nửa bánh xe ô tô nhưng trên ứng dụng trên iHanoi không hiển thị.

Mưa ngập tại đường Đồng Me nhưng ứng dụng không hiển thị. Ảnh: Hữu Chánh

Được biết, mini app “Bản đồ mưa ngập” trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội giới thiệu đầu tháng 9. Được xem là ứng dụng hữu hiệu giúp người dân theo dõi lượng mưa, điểm ngập theo thời gian thực, chủ động lựa chọn lộ trình và nhận cảnh báo khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong về việc người dân phản ánh ứng dụng iHanoi không tải được bản đồ, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, hệ thống đang gặp một số trục trặc kỹ thuật. Nguyên nhân là do các bên đang trong quá trình khớp nối lại dữ liệu giữa các hệ thống với nhau.

“Các thông tin trên hệ thống đường truyền riêng của Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn hoạt động bình thường, và đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện việc kết nối dữ liệu”, đại diện đơn vị thông tin.

Bản đồ ngập úng không thể tải. Ảnh chụp màn hình

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết thêm, đơn vị sẽ cho kiểm tra lại hệ thống ngay lập tức về việc nhiều người dùng phản ánh không tải được bản đồ ngập trên iHanoi. Đối với một số điểm ngập nhưng không được cập nhật trên mini app này, ông Trang cho biết, thành phố hiện đang thiếu nhiều cảm biến tự động. Trong khi việc theo dõi ngập lụt phụ thuộc lớn vào hệ thống cảm biến tự động, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với Công ty Thoát nước Hà Nội để có phương án bổ sung.

Trước đó vào ngày 4/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ra mắt mini app “Bản đồ mưa ngập” trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi), giúp người dân theo dõi lượng mưa, điểm ngập theo thời gian thực, chủ động lựa chọn lộ trình và nhận cảnh báo khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Theo quảng bá, người dùng có thể lựa chọn chức năng “Lọc lớp hiển thị” để bật hoặc tắt riêng lớp “Trạm đo mưa” và “Điểm ngập lụt”; đồng thời chuyển đổi giữa bản đồ Hà Nội và Google Maps với các chế độ hiển thị khác nhau.

Người dân cũng có thể nhập địa chỉ, tên đường hoặc tên trạm đo để định vị nhanh. Khi lựa chọn một điểm mưa hoặc ngập, ứng dụng sẽ hiển thị các thông tin gồm tên điểm, địa chỉ, lượng mưa và mức độ ngập.

Một trong những tính năng đáng chú ý của mini app là khả năng gửi cảnh báo tới người sử dụng. Hệ thống cung cấp hai loại cảnh báo gồm “Cảnh báo Mưa lớn” và “Cảnh báo Ngập lụt”. Trong đó, cảnh báo mưa lớn cung cấp thông tin về nguy cơ trước khi ngập xảy ra; cảnh báo ngập lụt được gửi khi hệ thống ghi nhận điểm ngập.