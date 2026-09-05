Tin cực vui cho hàng triệu người dân Hà Nội, bỏ qua là lỡ quyền lợi

Hà Nội chính thức đưa vào vận hành mini app “Bản đồ mưa ngập” trên iHanoi, cung cấp dữ liệu mưa, độ sâu ngập theo thời gian thực và cảnh báo theo vị trí, giúp người dân chủ động chọn lộ trình an toàn trong mùa mưa bão.

Mơi đây, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa chính thức ra mắt mini app “Bản đồ mưa ngập” trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi. Tiện ích được phát triển nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, giúp người dân chủ động hơn khi di chuyển trong mùa mưa bão.

Thay vì phải tìm kiếm và sàng lọc những thông tin rời rạc trên mạng xã hội, người dân có thể tiếp cận một luồng dữ liệu chính thống ngay trên nền tảng số của thành phố. Đây cũng là một phần trong định hướng chuyển đổi số lấy sự an toàn, thuận tiện của người dân làm trung tâm, sử dụng công nghệ để góp phần bảo vệ tài sản và tiết kiệm thời gian cho mỗi công dân.

Dữ liệu mưa, ngập được cập nhật liên tục theo thời gian thực

Hà Nội thường xuyên đối mặt với những trận mưa lớn bất thường, có thể gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng tới an toàn giao thông và đời sống dân sinh. Việc tích hợp “Bản đồ mưa ngập” vào iHanoi được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng chống chịu của đô thị, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa.

Toàn bộ dữ liệu trên mini app được trích xuất trực tiếp qua API từ hệ thống trạm giám sát tự động do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội quản lý và vận hành.

Tình trạng mưa, độ sâu ngập và tọa độ từng điểm được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Theo thông tin giới thiệu, hệ thống có thể tự động phản ứng ngay từ khi xuất hiện điểm mưa hoặc điểm ngập đầu tiên. Lượng mưa được xác định theo milimét, trong khi độ sâu ngập được ghi nhận theo đơn vị mét và gắn với tọa độ cụ thể.

Việc chủ động chia sẻ dữ liệu thực địa giúp người dân giảm nguy cơ gặp tai nạn, hạn chế đi vào khu vực ngập sâu và lựa chọn tuyến đường phù hợp. Dữ liệu đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi bức tranh tổng thể, phản ứng nhanh hơn và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.

Mini app được nhúng trực tiếp trên iHanoi, nền tảng hiện có khoảng 6,484 triệu tài khoản. Mô hình “tất cả trong một” giúp người dùng tiếp cận thông tin ngay mà không phải cài đặt thêm ứng dụng riêng, qua đó tiết kiệm dung lượng thiết bị và rút ngắn thời gian truy cập. Tiện ích hoạt động trên cả Android và iOS.

Trên giao diện chính, mạng lưới trạm đo được thể hiện dưới dạng các điểm đánh dấu trên bản đồ Hà Nội, bao phủ từ khu vực trung tâm đến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và cao tốc quan trọng như Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, cao tốc CT.01, CT.05 và đường tỉnh 296.

Người dùng có thể chọn chức năng “Lọc lớp hiển thị” để bật hoặc tắt độc lập hai lớp dữ liệu gồm “Trạm đo mưa” và “Điểm ngập lụt”. Hệ thống cũng cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa bản đồ Hà Nội và Google Maps.

Chế độ bản đồ đường phố được đặt làm mặc định, giúp người dùng dễ quan sát tên đường và tra cứu lộ trình. Giao diện tối giản nhằm hạn chế gây rối mắt, đồng thời hỗ trợ việc quan sát trong điều kiện thiếu sáng hoặc khi di chuyển vào ban đêm. Người dùng cũng có thể chuyển sang chế độ vệ tinh để theo dõi địa hình thực tế của khu vực.

Tại mỗi trạm đo, biểu tượng màu xanh lá thể hiện khu vực đang khô ráo và có thể lưu thông bình thường. Khi một khu vực có mưa hoặc xảy ra ngập lụt, hệ thống sẽ sử dụng các biểu tượng màu cảnh báo.

Ứng dụng áp dụng hai thang màu để thể hiện lượng mưa và mức độ ngập. Màu sắc được chuyển dần từ xanh, tương ứng với trạng thái an toàn, đến tím, biểu thị mức nghiêm trọng. Theo phần giới thiệu của ứng dụng, cấp cảnh báo cao nhất được dùng cho các thông số đặc biệt lớn, như lượng mưa trên 1.000 mm hoặc độ sâu ngập trên 10 m.

Riêng thang lượng mưa được phân thành các cấp từ 0 mm đến trên 101 mm. Việc hiển thị lượng mưa không chỉ phản ánh tình trạng hiện tại mà còn giúp người sử dụng dự đoán nguy cơ ngập úng có thể xảy ra trong thời gian tiếp theo.

Tìm đường tránh ngập, tự đặt bán kính và thời gian nhận cảnh báo

Người dùng chỉ cần nhập địa chỉ, tên đường hoặc tên trạm đo để nhanh chóng định vị khu vực cần theo dõi. Khi chạm vào một điểm mưa hoặc ngập cụ thể, ứng dụng sẽ mở cửa sổ thông tin chi tiết gồm tên điểm, địa chỉ, lượng mưa và mức độ ngập.

Từ những dữ liệu này, người dân có thể chủ động thiết lập lộ trình di chuyển, tránh các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Một điểm đáng chú ý là người dùng không cần mở ứng dụng liên tục vẫn có thể nhận cảnh báo. Hệ thống hỗ trợ thông báo đẩy và cửa sổ cảnh báo tự động khi phát sinh mưa lớn hoặc điểm ngập trong khu vực đã được cài đặt.

Mini app cung cấp hai loại thông báo. “Cảnh báo mưa lớn” giúp người dân biết trước nguy cơ để phòng tránh trước khi xảy ra ngập. “Cảnh báo ngập lụt” được gửi khi hệ thống đã ghi nhận điểm ngập cụ thể.

Phạm vi nhận cảnh báo có thể được cài đặt trong bán kính từ 1 km đến 100 km. Người dùng cũng được lựa chọn khung giờ nhận thông báo, chẳng hạn từ 7h đến 19h, tùy theo thời gian sinh hoạt và nhu cầu di chuyển.

Người thường xuyên đi làm trong nội thành có thể đặt bán kính từ 5-10 km để nhận thông tin liên quan trực tiếp tới khu vực xung quanh. Tài xế, nhân viên giao hàng hoặc người thường xuyên di chuyển liên tỉnh có thể lựa chọn phạm vi từ 30-50 km để theo dõi tình hình trên địa bàn rộng hơn.

Việc cài đặt khung giờ giúp ứng dụng tự động ngừng gửi cảnh báo ngoài thời gian hoạt động, tránh làm phiền người dùng vào ban đêm.

Ứng dụng cũng nêu rõ mục đích của từng quyền truy cập. Quyền vị trí được sử dụng để xác định vị trí hiện tại và tìm điểm ngập gần nhất; quyền thông báo phục vụ việc gửi cảnh báo về mưa và ngập.

Các quyền này hoàn toàn do người dùng chủ động bật hoặc tắt. Trong trường hợp chưa cấp quyền vị trí, mini app vẫn hoạt động ở chế độ tra cứu bản đồ cơ bản.

“Bản đồ mưa ngập” được thiết kế để phục vụ nhiều nhóm đối tượng. Người đi làm và học sinh có thể kiểm tra tuyến đường, tránh khu vực ngập trước khi rời nhà. Tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng và xe tải có thể hạn chế nguy cơ phương tiện chết máy, đồng thời bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Các hộ gia đình tại vùng trũng có thêm thời gian kê cao đồ đạc hoặc di chuyển xe khi nhận được cảnh báo mưa lớn. Doanh nghiệp vận tải và logistics có thể điều phối tuyến đường dựa trên tình hình thực tế thay vì chỉ dựa vào kế hoạch cố định.

Đối với cơ quan ứng phó thiên tai, dữ liệu giúp theo dõi tổng thể diễn biến mưa, ngập trên địa bàn, từ đó điều phối lực lượng và phản ứng nhanh khi xuất hiện tình huống bất thường.

Ba bước sử dụng mini app “Bản đồ mưa ngập”

Để sử dụng tiện ích, người dân có thể thực hiện ba bước đơn giản.

Đầu tiên, tải và mở ứng dụng iHanoi. Tiếp theo, cấp quyền truy cập vị trí và quyền gửi thông báo nếu muốn nhận cảnh báo theo khu vực. Cuối cùng, người dùng thiết lập bán kính cùng khung giờ nhận tin phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và di chuyển.