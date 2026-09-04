Địa phương có mật độ dân số cao nhất Việt Nam sau sáp nhập: Trung bình 1km² có hơn 2.600 người sinh sống

Mật độ dân số của địa phương này cao gấp 1,3 lần TP. Hồ Chí Minh.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao (Ảnh: Hùng Cường)

﻿Hà Nội là địa phương có mật độ dân số cao nhất Việt Nam

Theo Niên giám thống kê 2025, được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 30/6, dân số trung bình của Việt Nam đạt hơn 102 triệu người, mật độ dân số là 308 người/km2.

Xét trên khu vực, Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất, với 1.041 người/km², theo sau là Đông Nam Bộ (758 người/km²), Đồng bằng sông Cửu Long (429 người/km²) và khu vực Bắc Trung Bộ (222 người/km²).

Xét trên 34 tỉnh, thành phố, địa phương có mật độ dân số cao nhất là Hà Nội, với 2.636 người/km², theo sau là TP. Hồ Chí Minh (2.031 người/km²), Hải Phòng (1.303 người/km²), Hưng Yên (1.226 người/km²) và Ninh Bình (974 người/km²).

Nguồn dữ liệu: Niên giám thống kê 2025, Cục Thống kê

Quy mô dân số của Hà Nội là hơn 8,85 triệu người, chỉ đứng sau TP. Hồ Chí Minh (trên 13,8 triệu người sau sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Diện tích của Hà Nội (trên 3.359km²), đứng thứ 32/34 tỉnh, thành, chỉ trên Hải Phòng (trên 3.184km²) và Hưng Yên (trên 2.637km²), theo dữ liệu được Cục Thống kê công bố.

﻿Dự báo quy mô dân số của Hà Nội đến năm 2035 đạt khoảng 14-15 triệu người

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, dự báo quy mô dân số Thủ đô giai đoạn đến năm 2035 khoảng 14-15 triệu người, giai đoạn đến năm 2045 khoảng 15-16 triệu người, giai đoạn đến năm 2065 khoảng 17-19 triệu người.

Tầm nhìn dài hạn đến năm 2085 và xa hơn, địa phương cơ bản giữ ổn định, khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người, đảm bảo quy chuẩn về mật độ dân số (có thể đáp ứng ngưỡng chịu tải tối đa khoảng 22-25 triệu người với dự báo phát triển gia tăng tạm trú, khách vãng lai, làm việc, học tập, giao thương, khách nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, khách du lịch).

Quy hoạch cũng chỉ rõ, đến năm 2035, Hà Nội được định hướng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hoá, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị - xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Địa phương tiến tới hình thành một số trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; trung tâm nghiên cứu, phát triển; giữ vai trò hạt nhân trong các chuỗi liên kết phát triển vùng Thủ đô, vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đến năm 2045, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Đến năm 2065, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững; thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Đến năm 2085 và xa hơn, địa phương được định hướng trở thành một trong những trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu, dẫn dắt các xu hướng phát triển đô thị thông minh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, là 5 siêu đô thị bền vững tiêu biểu, tác động quốc tế sâu rộng.