Việt Nam có 2 đại gia là anh em ruột cùng mê bóng đá: Người muốn xây tháp đôi 99 tầng giữa Hà Nội, người muốn làm khu lấn biển 15 tỷ USD, rộng 132.600ha tại Cần Thơ

Cùng chung nền tảng gia đình và dấu ấn đậm nét trên sân cỏ, ông Nguyễn Văn Thiện và ông Nguyễn Đức Thụy lại chọn hai con đường khác biệt để xây dựng cơ đồ bất động sản và công nghiệp quy mô lớn.

Thành công của tiền đạo Nguyễn Xuân Son tại đội tuyển quốc gia mang dấu ấn đồng hành lớn từ CLB Thép Xanh Nam Định và Tập đoàn Xuân Thiện của ông Nguyễn Văn Thiện ("bầu Thiện"). Gói tài trợ tối thiểu 200 tỷ đồng trong 4 năm (từ 2022) đã đưa Nam Định liên tiếp vô địch V.League hai mùa giải 2023 và 2024.

Hai anh em bầu Thuỵ (trái) và bầu Thiện (phải).

Trong khi đó, em trai ông – ông Nguyễn Đức Thụy ("bầu Thụy"), hiện là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank – cũng gắn bó lâu năm với bóng đá Việt Nam từ thời Xi măng Xuân Thành Sài Gòn.

Vài năm gần đây, ông Thụy duy trì hiện diện qua vai trò tài trợ tài chính: đưa LPBank đồng hành cùng HAGL, CLB Công an Hà Nội, giải V.League và ký hợp đồng 5 năm với CLB Ninh Bình (gắn với việc chiêu mộ hai cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm). Khi nắm chức vụ mới tại Sacombank, ông tiếp tục thưởng 4 tỷ đồng cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.

Cùng là con trai của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành – nhà sáng lập Tập đoàn Xuân Thành (Ninh Bình), hai vị doanh nhân này phát triển hệ sinh thái theo hai trục độc lập. Nếu ông Nguyễn Đức Thụy tập trung vào tài chính, quỹ đất đô thị và nghỉ dưỡng hạng sang, thì ông Nguyễn Văn Thiện chọn nền tảng từ năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng, công nghiệp nặng trước khi mở rộng quỹ đất.

Bầu Thụy muốn xây toà tháp đôi Hanoi Twin Towers 99

Trước khi tập trung sâu vào mảng tài chính - ngân hàng, ông Nguyễn Đức Thụy tạo dấu ấn qua các thương vụ phát triển quỹ đất tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Tiêu biểu là tòa nhà LPB Tower sở hữu hai mặt tiền tại số 17 Tông Đản – 210 Trần Quang Khải (Hà Nội). Công trình có quy mô 21 tầng nổi, 4 tầng hầm với hơn 25.000 m² sàn xây dựng, từng là trụ sở chính của LPBank và hiện vận hành theo mô hình văn phòng hạng A.

Phương án thiết kế toà tháp đôi Hanoi Twin Towers 99

Một thương vụ quy mô lớn khác gắn liền với Khách sạn Kim Liên. Năm 2015, Thaigroup chi hơn 1.000 tỷ đồng sở hữu 52,43% vốn Công ty CP Du lịch Kim Liên, qua đó nắm quyền chi phối doanh nghiệp khai thác khu đất gần 3,5 ha tại số 5–7 Đào Duy Anh.

Sau gần một thập kỷ, khu đất này thu hút sự chú ý khi liên danh Du lịch Kim Liên, Thaiholdings và một thành viên Vingroup đề xuất phương án xây dựng toà tháp đôi Hanoi Twin Towers 99. Phương án gồm hai tháp cao 568 m, 99 tầng nổi, 6 tầng hầm, tổng mức đầu tư ước tính hơn 3 tỷ USD. Tuy nhiên, nội dung này hiện mới dừng ở bước đề xuất nghiên cứu quy hoạch.

Bên cạnh bất động sản nội đô, danh mục đầu tư còn mở rộng sang mảng nghỉ dưỡng với dự án Khu phức hợp Enclave Phú Quốc (Bãi Thơm). Dự án có quy mô gần 200 ha, tổng vốn dự kiến 33.900 tỷ đồng, được quy hoạch gồm 3.450 phòng lưu trú, 335 biệt thự, 627 căn liền kề và 538 căn nhà ở xã hội.

Bầu Thiện muốn xây tổ hợp cảng biển, công nghiệp 132.600 ha

Xuân Thiện Group của bầu Thiện xây dựng nền móng từ thủy điện, điện mặt trời, điện gió, vật liệu xây dựng và nông nghiệp công nghệ cao. Tính đến tháng 8/2026, doanh nghiệp cho biết đang quản lý hơn 20 dự án năng lượng với tổng công suất gần 2.000 MW.

Tổ hợp Thép xanh Xuân Thiện rộng gần 426ha tại khu vực Cồn Xanh, Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình

Dự án công nghiệp trọng điểm của tập đoàn là Tổ hợp Thép xanh Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh (Ninh Bình). Khởi công tháng 6/2025, tổ hợp có diện tích gần 426 ha, tổng vốn công bố hơn 98.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 9,5 triệu tấn thép mỗi năm.

Ở mảng bất động sản nghỉ dưỡng, tập đoàn đã khởi công Khu du lịch Cù Lao Mái Nhà tại xã Ô Loan cuối năm 2025. Dự án có vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, quy mô gần 140 ha, bao gồm hai khách sạn (548 phòng), 435 biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi và tuyến cáp treo ra đảo, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Xuân Thiện tiếp tục thu hút sự chú ý với các đề xuất quy mô lớn. Tại Cần Thơ, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu tổ hợp cảng biển, công nghiệp, đô thị và năng lượng rộng khoảng 132.600 ha, hạt nhân là khu lấn biển Trần Đề – Cù Lao Dung với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 390.000 tỷ đồng.

Tại Cà Mau, sau đề xuất nghiên cứu ban đầu hơn 276.000 ha (vốn khoảng 260.000 tỷ đồng), đến giữa tháng 8/2026, doanh nghiệp cho biết đang triển khai khảo sát bước một trên diện tích khoảng 70.000 ha quanh khu vực Hòn Khoai, tập trung vào mô hình công nghiệp, nông nghiệp, đô thị du lịch, logistics cảng và năng lượng.