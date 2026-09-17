“Trùm siêu xe” Phan Công Khanh cùng đồng phạm hầu tòa sáng nay: Những hình ảnh đầu tiên trong phiên xử

Sáng 17/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Phan Công Khanh (Khanh Supper, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sáng 17/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Công Khanh (SN 1994, còn gọi là Khanh Super), Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (SN 1996, ngụ An Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Phiên toà do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ toạ.





9h00, cả 2 bị cáo Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha được dẫn giải vào phòng xét xử

Hai bị cáo có mặt tại phòng xét xử sáng 17/9. Ảnh: Di Anh

Bị cáo Phan Công Khanh xuất hiện tại phiên tòa với nụ cười khó hiểu. Ảnh: Di Anh

Ảnh: Di Anh

Có 6 luật sư tham gia phiên tòa, trong đó 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Công Khanh. Ảnh: Di Anh

Theo hồ sơ vụ án, vụ việc đầu tiên xảy ra với chiếc McLaren 650S Spider của chị L.N.T.H. Biết chị H. có nhu cầu ký gửi bán xe, Khanh nhận xe đưa về showroom. Đến tháng 5/2023, do cần tiền chuộc một chiếc Mercedes G63, Khanh cùng Vấn bàn bạc mang chiếc McLaren đi cầm cố.

Để thực hiện kế hoạch, Khanh gọi điện gian dối yêu cầu chủ xe mang bản chính giấy đăng ký và giấy đăng kiểm đến showroom với lý do khách cần xem giấy tờ trước khi mua. Tin tưởng, chị H. giao toàn bộ giấy tờ. Sau đó, Khanh giao xe cùng giấy tờ cho Mohamach Da Pha mang đi cầm cố, vay tổng cộng 3 tỷ đồng. Số tiền này được chia để chuộc xe khác và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Khi đến hạn chuộc chiếc xe trên, nhóm bị cáo không thực hiện cam kết, còn chị H. nhiều lần đòi xe nhưng không được nên đã làm đơn tố giác. Kết luận định giá xác định chiếc McLaren trị giá hơn 7,1 tỷ đồng.

Ở vụ việc thứ hai, anh L.H.P. đồng ý cho Khanh mượn hai siêu xe để trưng bày trong lễ khai trương showroom K-Supper vào tháng 6/2023. Sau khi hết thời hạn mượn, Vấn bàn bạc với Khanh bán luôn chiếc Mercedes Brabus G800 để lấy tiền trả nợ.

Dù không phải chủ sở hữu hợp pháp, Vấn vẫn giới thiệu chiếc xe là tài sản của mình và ký hợp đồng bán cho một khách hàng với giá 24,5 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ tiền, Vấn sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn. Chỉ đến khi biết Phan Công Khanh bị cơ quan công an mời làm việc, anh P. mới phát hiện chiếc xe đã bị bán trái phép và gửi đơn tố giác. Hội đồng định giá xác định chiếc Brabus G800 có giá trị 13,3 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định Mohamach Da Pha đã lợi dụng việc được anh L.T.S. cho mượn chiếc BMW để sử dụng, sau đó tự ý mang đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng đưa cho Vấn. Khi chủ xe hỏi, Pha vẫn nói dối rằng xe đang được sử dụng bình thường. Giá trị chiếc BMW được định giá 870 triệu đồng.

Ngoài ba hành vi nêu trên, quá trình điều tra còn xác định Khanh và Vấn liên quan nhiều giao dịch dân sự phát sinh tranh chấp đối với các dòng xe Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche và Land Rover, với số tiền còn nợ khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng. Một số vụ việc được xác định là quan hệ dân sự, một số trường hợp người bị hại đã rút yêu cầu hoặc chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.

Theo cáo trạng, hành vi của Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội. Tổng giá trị ba chiếc xe bị xác định chiếm đoạt lên tới hơn 21,2 tỷ đồng. Trong đó, Huỳnh Xuân Vấn đã bỏ trốn và hiện vẫn đang bị truy nã. Riêng người nhận cầm cố các xe được xác định không biết đây là tài sản do phạm tội mà có nên không bị xử lý hình sự.