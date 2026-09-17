Hôm qua - 16/9, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt cất cánh

Máy bay này có gì mà lại được xem là một chiếc máy bay đặc biệt?Máy bay này có gì mà lại được xem là một chiếc máy bay đặc biệt?

Chiều 16/9, một chiếc máy bay đặc biệt rời sân bay quốc tế Nội Bài. Cụ thể, đây chính là chuyên cơ đưa Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida trở về nước, khép lại chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày tại Việt Nam. Điều gây chú ý là trước khi chuyên cơ rời Hà Nội, hai thành viên Hoàng gia Thái Lan lại xuất hiện trong buồng lái.

Theo TTXVN/VietnamPlus, chiều 16/9, Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976.

Hình ảnh được đăng tải sau lễ tiễn cho thấy Nhà vua và Hoàng hậu vẫy tay chào trước khi bước vào khu vực buồng lái. Báo Tiền Phong cho biết hai vị sau đó đích thân lái chuyên cơ trở về Thái Lan.

Chiếc Boeing 737 đặc biệt từng được chính Nhà vua lái tới Hà Nội

Hai ngày trước đó, chiều 14/9, hình ảnh chiếc chuyên cơ Hoàng gia Thái Lan hạ cánh xuống Nội Bài đã thu hút nhiều sự chú ý.

Cục Quan hệ công chúng Chính phủ Thái Lan (PRD) xác nhận Nhà vua Maha Vajiralongkorn trực tiếp đảm nhiệm vị trí cơ trưởng (Captain), trong khi Hoàng hậu Suthida ngồi ở vị trí phi công thứ nhất (First Officer) trên chuyến bay đưa hai vị tới Hà Nội.

Theo Tạp chí Hàng không Việt Nam, chiếc máy bay thực hiện hành trình này là Boeing 737-800, đăng ký HS-HMK, mang số hiệu chuyến bay VMS904. Máy bay rời sân bay quân sự Don Mueang vào khoảng 14h45 ngày 14/9 trước khi tới Hà Nội.

Như vậy, khác với hình ảnh quen thuộc của các nguyên thủ hoặc thành viên Hoàng gia ngồi trong khoang hành khách của chuyên cơ, Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan trực tiếp tham gia điều khiển máy bay trong hành trình tới Việt Nam.

Đây cũng không phải lần đầu tiên điều này diễn ra trong một chuyến công du nước ngoài.

Tháng 4/2025, Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Bhutan. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước ra nước ngoài đầu tiên kể từ khi Nhà vua Maha Vajiralongkorn lên ngôi.

Theo thông tin chính thức từ Chính phủ Thái Lan, ngày 25/4/2025, Nhà vua trực tiếp lái chuyên cơ từ Thái Lan tới Bhutan, Hoàng hậu Suthida làm phi công phụ. Khi kết thúc chuyến thăm vào ngày 28/4, Nhà vua tiếp tục cầm lái máy bay trong hành trình trở về Thái Lan, còn Hoàng hậu vẫn đảm nhiệm vị trí phi công phụ.

Điểm đến khi đó là sân bay quốc tế Paro - cửa ngõ hàng không nổi tiếng của Bhutan nằm giữa địa hình núi cao.

Đến tháng 3/2026, hình ảnh tương tự tiếp tục xuất hiện trong chuyến thăm chính thức tới Lào. Cục Quan hệ công chúng Chính phủ Thái Lan đăng riêng thông tin với tiêu đề "Thai King and Queen Pilot Aircraft for Official Visit to Laos", xác nhận hai vị tham gia điều khiển máy bay trong chuyến đi.

Cả Nhà vua và Hoàng hậu đều có năng định Boeing 737

Việc Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan xuất hiện trong buồng lái không chỉ mang tính nghi lễ.

Ngày 9/9/2026, chỉ ít ngày trước chuyến thăm Việt Nam, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) công bố thông tin về giấy phép phi công của cả hai.

Theo CAAT, Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã hoàn thành bài kiểm tra năng lực định kỳ (Proficiency Check) theo quy định và được gia hạn năng định loại đối với dòng Boeing 737-300 đến 737-900. Hai vị đồng thời có năng định bay bằng thiết bị Instrument Rating (IR) và năng lực khai thác Performance-Based Navigation (PBN).

Riêng Hoàng hậu Suthida cũng có quá trình đào tạo hàng không từ trước. Một bài giới thiệu chính thức của Chính phủ Thái Lan cho biết bà từng tham gia nhiều khóa huấn luyện bay tại Thái Lan và nước ngoài, đồng thời được Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp giấy phép phi công thương mại.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn cũng được phía Thái Lan xác nhận là phi công quân sự và dân sự có chứng nhận. Chính phủ nước này từng nhấn mạnh chi tiết đó khi thông tin về chuyến bay tới Bhutan năm 2025.