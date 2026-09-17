Cháy nhà ở TP.HCM khiến 2 người chết, 5 người bị thương

Ngọn lửa bùng cháy ở căn nhà trong con hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn (TP.HCM) lúc rạng sáng khiến cho 2 người chết và 5 người bị thương.

Ngày 16/9, Công an phường Chợ Lớn đang cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Cơ quan chức năng phong toả con hẻm. Ảnh L.G.

Trước đó, khoảng 1h25 cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà trong con hẻm đường này nên hô hoán. Người dân dùng nước và bình chữa cháy tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Trong ít phút ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.HCM có mặt triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 2h36, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm cháy, căn nhà có 7 người. Căn nhà có thiết kế một trệt, một lửng, 2 lầu mái tôn.

Vụ cháy khiến cho 2 người chết và 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, cụ bà N.T.G. (95 tuổi) được phát hiện tử vong tại tầng trệt. Một người khác được phát hiện tử vong tại tầng 2.