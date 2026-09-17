Phát hiện người phụ nữ có biểu hiện bất thường trên đường Thanh Niên lúc 0h15, Công an lập tức tiếp cận, đưa về trụ sở

Khoảng 0h15 ngày 16/9, Công an phường Ba Đình (Hà Nội) phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường trên đường Thanh Niên, kịp thời tiếp cận, đưa về trụ sở và bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Ba Đình đã kịp thời phát hiện, động viên, hỗ trợ một phụ nữ có ý định tự tử, góp phần ngăn ngừa sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo đó, khoảng 0h15 ngày 16/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ban đêm trên địa bàn, Tổ tuần tra Công an phường Ba Đình phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất ổn, có ý định tự tử tại khu vực đường Thanh Niên, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ công tác chủ động tiếp cận, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 - Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó để kịp thời ngăn ngừa sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Công an phường Ba Đình kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ người dân có ý định tự tử. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì động viên, khuyên giải và hỗ trợ tinh thần, cán bộ, chiến sĩ đã giúp người phụ nữ bình tĩnh trở lại, từ bỏ ý định tự tử và phối hợp làm việc với lực lượng Công an. Sau đó, Tổ công tác đưa người phụ nữ về trụ sở Công an phường Ba Đình để làm việc, xác minh thông tin và phối hợp với gia đình.Qua xác minh, người phụ nữ là chị B.T.O (thường trú tại phường Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Công an phường Ba Đình nhanh chóng liên hệ, mời người thân của chị B.T.O. đến trụ sở để phối hợp trao đổi; đồng thời bàn giao chị cho gia đình chăm sóc, động viên và tiếp tục hỗ trợ. Cảm động trước sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, gia đình chị B.T.O đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an phường Ba Đình.

Sự việc một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phương châm "Gần dân nhất" của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời hỗ trợ người dân trong những tình huống khó khăn, góp phần phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.