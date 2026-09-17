Tất cả người dân mua bán xe cũ chú ý, thông báo mới nhất từ công an

Việc rao bán phương tiện hiện nay có thể được thực hiện dễ dàng thông qua mạng xã hội, các hội, nhóm mua bán xe cũ.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hoạt động mua bán xe mô tô cũ trên mạng xã hội hiện đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với những dòng xe hiếm, xe được nhiều người tìm mua, sưu tầm. Các đối tượng có thể lợi dụng tâm lý muốn sở hữu xe với giá rẻ, thủ tục giao dịch nhanh để đưa những phương tiện có nguồn gốc, giấy tờ không bảo đảm ra thị trường. Để tạo lòng tin cho người mua, các đối tượng sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe giả hoặc các loại giấy tờ khác nhằm khiến người mua lầm tưởng phương tiện có nguồn gốc hợp pháp.

Đáng lưu ý, việc rao bán phương tiện hiện nay có thể được thực hiện dễ dàng thông qua mạng xã hội, các hội, nhóm mua bán xe cũ. Người mua chỉ tiếp cận phương tiện qua hình ảnh, video và thông tin do người bán cung cấp nên nếu không kiểm tra kỹ nguồn gốc, số khung, số máy và giấy tờ liên quan rất dễ mua phải phương tiện sử dụng giấy tờ giả hoặc không đủ điều kiện thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định.

Giấy tờ giả thu giữ từ đối tượng - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân khi mua, bán, chuyển nhượng xe mô tô, nhất là các dòng xe cũ, xe hiếm, xe có giá trị cao, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc phương tiện; đối chiếu số khung, số máy thực tế với thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký xe và các giấy tờ liên quan. Việc mua bán, chuyển quyền sở hữu phương tiện cần được thực hiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Người dân không nên vì tâm lý ham rẻ, muốn nhanh chóng sở hữu phương tiện hoặc chỉ dựa vào thông tin, hình ảnh và lời giới thiệu của người bán trên mạng xã hội để thực hiện giao dịch. Cần đặc biệt thận trọng đối với những phương tiện được rao bán với giá thấp bất thường so với thị trường; người bán né tránh việc cung cấp thông tin về nguồn gốc xe; giấy tờ có dấu hiệu tẩy xóa, chỉnh sửa, thông tin không thống nhất hoặc đề nghị mua bán mà không thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển quyền sở hữu.

Đồng thời, tuyệt đối không đặt mua, sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe giả hoặc các loại giấy tờ giả khác để hợp thức hóa phương tiện. Hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tùy tính chất, mức độ, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện cá nhân, tài khoản mạng xã hội, hội nhóm có dấu hiệu mua bán phương tiện không rõ nguồn gốc, mua bán hoặc sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa phương tiện và các hành vi nghi vấn khác, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

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Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy giờ xe

Trong diễn biến có liên quan, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 08/9/2026 đã khởi tố 02 vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Văn Anh (sinh năm 1996, trú tại thôn Hòa Nam, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) và Trịnh Việt Hưng (sinh năm 2003, trú tại số 22, buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh các trường hợp có dấu hiệu mua bán xe mô tô sử dụng giấy tờ giả trên địa bàn tỉnh và triệu tập Lưu Văn Anh và Trịnh Việt Hưng để làm việc.

Quá trình điều tra xác định, nhận thấy trên thị trường có nhiều người có nhu cầu mua, sưu tầm các dòng xe mô tô hai thì như Xì po, YaZ... nhưng không đủ điều kiện để mua những phương tiện có nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp, Lưu Văn Anh đã tìm kiếm, đặt mua qua mạng xã hội các xe mô tô dòng hai thì được lắp ráp với giá thấp.

Lực lượng Công an khám xét nơi ở của Trịnh Việt Hưng (mặc áo trắng) - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Sau khi có xe, Lưu Văn Anh tiếp tục liên hệ với một đối tượng khác trên mạng xã hội để đặt làm Giấy chứng nhận đăng ký xe giả theo số khung, số máy của từng phương tiện. Khi có giấy tờ, Anh đăng tải thông tin, hình ảnh xe lên các trang, hội nhóm mua bán xe cũ trên mạng xã hội để tìm người có nhu cầu, bán lại kiếm lời.

Đối với Trịnh Việt Hưng, kết quả điều tra xác định Hưng tìm kiếm, đặt mua các xe mô tô kèm theo giấy tờ giả, sau đó đăng tải thông tin phương tiện trên mạng xã hội để bán lại cho người khác nhằm kiếm lời.

Trên cơ sở tài liệu, Cơ quan điều tra đã khởi tố 02 vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Văn Anh và Trịnh Việt Hưng.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, rà soát hoạt động mua bán phương tiện trên địa bàn và trên không gian mạng.